Жертвами повномасштабного вторгнення ЗС РФ стали щонайменше 13574 цивільних. За цей час Україна та Росія провели 58 обмінів військовополоненими, завдяки яким додому повернулись 3767 українців.

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський опублікував відео, у якому показав деякі моменти боротьби та досягнень українців. Ролик присвячений 1000 дням повномасштабного вторгнення Росії.

Майже три роки тому російський президент Володимир Путін оголосив про введення "спеціальної військової операції".

"Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна", — сказав Зеленський 24 лютого 2022 року.

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У відео Зеленський показав моменти єдності нації, боротьби, наслідки ударів окупантів, повернення полонених, а також досягнення українців у культурі та спорті.

Території

Станом на 15 листопада російська армія окупувала близько 66,9 тис. км² території України, що складає 11% від загальної площі в кордонах 1991 року, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Генеральний штаб.

За цей час було звільнено близько 42,5 тис. км², що становить 7% від загальної площі території України.

Площа території Курської області РФ, що перебуває під контролем ЗСУ, складає близько однієї тисячі квадратних кілометрів.

Згідно з мапою DeepState, станом на 19 листопада окуповано 18,39 39% земель, тобто 111,006 тис. км². Звільнено 7% територій.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали близько 724050 (+1610) осіб особового складу.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни втратили 9382 (+17) танків, 19092 (+33) бойових броньованих машин, 20632 (+46) артилерійських систем, 29548 (+120) автомобільної техніки та автоцистерн, 1252 РСЗВ, 999 засобів ППО, 369 літаків та 329 вертольотів.

Було збито 19111 (+38) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2754 (+1) крилатих ракет, знищено 28 кораблів/катерів й 1 підводний човен.

Втрати України

Офіційно Україна не надає інформації щодо втрат серед військовослужбовців. Але 17 вересня американська газета The Wall Street Journal оцінила втрати України у війні у 80 тисяч людей, на що Володимир Зеленський зазначив, що реальні втрати ЗСУ набагато менші.

Станом на ранок 19 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 592 дитини загинули та понад 1702 отримали поранення різного ступеня тяжкості, інформують в Офісі генпрокурора.

Стано️м на 14 листопада, як інформує "Радіо Свобода" з посиланням на дані Офісу генпрокурора, в Україні 13 574 загиблих і 25 969 поранених цивільних. Також слідчі органи зафіксували 15 059 фактів викрадення українських громадян та незаконного позбавлення їх волі представниками російської окупаційної влади. Утім, реальні цифри можуть бути значно більшими, тому що точну кількість жертв неможливо встановити через активні бойові дії та окупацію.

За час повномасштабного вторгнення Україна та Росія провели 58 обмінів військовополоненими, повідомляли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 19 жовтня. Загалом Україна змогла повернути 3767 людей.

Повітряні тривоги

Станом на 18 листопада, як повідомляє "Суспільне", з початку вторгнення по всій Україні було оголошено 50 857 повітряних тривог. Найчастіше їх оголошували в Донецькій області — 5462 рази, на другому місці Харківщина (5164), на третьому — Запоріжжя (5071). Найтриваліша тривога була зафіксована в Харкові: вона почалась 23 липня і тривала дві доби, дві години та 31 хвилину. У Києві 7-8 листопада була найдовша для столиці тривога — 9 годин і 57 хвилин. Середня тривалість тривог — 1 година 12 хвилин. Найчастіше її оголошують у четвер після 12:00.

Розмінування територій

20 вересня у Міноборони поінформували, що від початку повномасштабної війни було розміновано 5308 кв.км. Загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 411 225.

Нагадаємо, за останню добу російські окупаційні війська просунулися одразу біля восьми населених пунктів.

Також Фокус писав, що у ніч на 19 листопада Росія атакувала Україну 87 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА, а 30 дронів було локаційно втрачено у різних регіонах.