Жертвами полномасштабного вторжения ВС РФ стали по меньшей мере 13574 гражданских. За это время Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными, благодаря которым домой вернулись 3767 украинцев.

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором показал некоторые моменты борьбы и достижений украинцев. Ролик посвящен 1000 дням полномасштабного вторжения России.

Почти три года назад российский президент Владимир Путин объявил о введении "специальной военной операции".

"Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы — это Украина", — сказал Зеленский 24 февраля 2022 года.

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В видео Зеленский показал моменты единства нации, борьбы, последствия ударов оккупантов, возвращение пленных, а также достижения украинцев в культуре и спорте.

Территории

По состоянию на 15 ноября российская армия оккупировала около 66,9 тыс км² территории Украины, что составляет 11% от общей площади в границах 1991 года, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Генеральный штаб.

За это время было освобождено около 42,5 тыс км², что составляет 7% от общей площади территории Украины.

Площадь территории Курской области РФ, находящейся под контролем ВСУ, составляет около одной тысячи квадратных километров.

Согласно карте DeepState, по состоянию на 19 ноября оккупировано 18,39 39% земель, то есть 111,006 тыс км². Освобождено 7% территорий.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили около 724050 (+1610) человек личного состава.

Также, по информации Генштаба ВСУ, россияне потеряли 9382 (+17) танков, 19092 (+33) боевых бронированных машин, 20632 (+46) артиллерийских систем, 29548 (+120) автомобильной техники и автоцистерн, 1252 РСЗО, 999 средств ПВО, 369 самолетов и 329 вертолетов.

Было сбито 19111 (+38) БПЛА оперативно-тактического уровня, 2754 (+1) крылатых ракет, уничтожено 28 кораблей/катеров и 1 подводная лодка.

Потери Украины

Официально Украина не предоставляет информации о потерях среди военнослужащих. Но 17 сентября американская газета The Wall Street Journal оценила потери Украины в войне в 80 тысяч человек, на что Владимир Зеленский отметил, что реальные потери ВСУ гораздо меньше.

По состоянию на утро 19 ноября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров, 592 ребенка погибли и более 1702 получили ранения различной степени тяжести, информируют в Офисе генпрокурора.

По состоянию на 14 ноября, как информирует "Радио Свобода" со ссылкой на данные Офиса генпрокурора, в Украине 13 574 погибших и 25 969 раненых гражданских. Также следственные органы зафиксировали 15 059 фактов похищения украинских граждан и незаконного лишения их свободы представителями российской оккупационной власти. Впрочем, реальные цифры могут быть значительно больше, потому что точное количество жертв невозможно установить из-за активных боевых действий и оккупации.

За время полномасштабного вторжения Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными, сообщали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 19 октября. В целом Украина смогла вернуть 3767 человек.

Воздушные тревоги

По состоянию на 18 ноября, как сообщает "Суспільне", с начала вторжения по всей Украине было объявлено 50 857 воздушных тревог. Чаще всего их объявляли в Донецкой области — 5462 раза, на втором месте Харьковщина (5164), на третьем — Запорожье (5071). Самая длительная тревога была зафиксирована в Харькове: она началась 23 июля и длилась двое суток, два часа и 31 минуту. В Киеве 7-8 ноября была самая длинная для столицы тревога — 9 часов и 57 минут. Средняя продолжительность тревог — 1 час 12 минут. Чаще всего ее объявляют в четверг после 12:00.

Разминирование территорий

20 сентября в Минобороны проинформировали, что с начала полномасштабной войны было разминировано 5308 кв.км. Общее количество обезвреженных предметов достигло 411 225.

Напомним, за последние сутки российские оккупационные войска продвинулись сразу возле восьми населенных пунктов.

Также Фокус писал, что в ночь на 19 ноября Россия атаковала Украину 87 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА, а 30 дронов были локально потеряны в разных регионах.