1000 дней войны. Чем заменить помощь Вашингтона и выстоять — прогнозы экспертов на 2025 год

По словам журналистов, президент РФ Владимир Путин воодушевлен после саммита БРИКС в Казани с участием 36 стран, не связанных с Западом, и не склонен к переговорам Украины и России. В то же время европейские компании открывают заводы и офисы в Украине: BAE Systems, KDNS, Babcock и MyDefence. К 1000 дням войны Фокус выяснял, что думают эксперты о дальнейших перспективах на 2025 год и возможных мирных переговорах.

В публичных заявлениях представители Соединенных Штатов заявляют, что президент РФ Владимир Путин не добился ни одной из своих стратегических целей и что Украина должна преуспеть. Но в кулуарных беседах многие официальные лица Вашингтона задаются вопросом о том, удастся ли Киеву удержать наступление российских войск.

The Economist, ссылаясь на неназванного представителя США, пишет, что сейчас уже речь идет не о том, чтобы нанести "фантастический удар россиянам и принудить к переговорам", а, скорее, о том, как удержать линию передовой и сохранить Киев в сильной позиции для переговоров.

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Саймон Дженкинс, автор публикации в The Guardian, предлагает президенту США Джо Байдену поспособствовать заключению мирного соглашения во время переговоров Украины и России, не дожидаясь вступления в должность новоизбранного Дональда Трампа. По мысли автора, возможен возврат к провалившимся Минским соглашениям 2014 года и Стамбульским 2022-го, но реальной альтернативы пока нет.

Россия должна принять определенные внешние гарантии будущей безопасности Киева. Украинское же руководство должно признать, что о вступлении в НАТО речи не идет, в то время как в РФ могут согласиться на определенные соглашения Киева и ЕС, допускает автор.

The Economist: речь идет о том, как удержать линию передовой и сохранить Киев в сильной позиции для переговоров

Президент РФ Владимир Путин воодушевлен после саммита БРИКС, который состоялся в Казани — в мероприятии приняли участие 36 стран, не связанных с Западом. Теперь российский лидер может поддаться искушению и отложить переговоры, пока Трамп не займет свой пост в Белом доме.

Сейчас Путин держит Киев в напряжении, а в НАТО царит неопределенность. Джо Байден должен постараться закончить хотя бы одну из своих войн, прежде чем уйти. И, возможно, начать мирные переговоры Россия и Украины — соответствующую сделку удастся заключить до начала хаоса и неопределенности второй эры Трампа, считает автор. Вместе с тем, пока что нет каких-либо реальных механизмов по завершению боестолкновений и конец войны в ближнесрочной перспективе представляется маловероятным.

В недавней публикации американского издания Foreign Affairs был изложен план прекращения огня, при котором Киев, сохраняя независимость, получает ряд гарантий безопасности. В идеале такой гарантией безопасности для Украины послужило бы вступление в Альянс. Но коалиция сторонников, среди которых и США, возможно, предоставит только заверения в безопасности, если другие члены НАТО не захотят принять Киев.

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Запад, в свою очередь, мог бы попросить Киев отказаться от разработки ядерного оружия, представители НАТО также могли бы принять страну с обязательством не размещать военный контингент на своей территории. По словам журналистов, такая модель прекращения огня схожа ситуацией на Кипре — где уже на протяжении на 50 лет сохраняется мир. Критики этой идеи говорят, что Россия не будет придерживаться подписанных соглашений, а режим прекращения огня использует для перегруппировки войск.

Авторы The Economist в еще одной своей статье высказывали мнение о том, что президент США Джо Байден мог бы заявить: Украину следует принять в НАТО уже сейчас, пусть и с некоторыми оговорками. Прецеденты в истории уже были. Так, ФРГ вступила в НАТО в 1955 году без гарантий безопасности относительно территорий ГДР. Норвегия в 1949-м была принята в НАТО при условии, что войска Альянса в мирное время на ее территории размещаться не будут.

Позиция Офиса президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что при подобных сценариях мирных переговоров, когда вступление в НАТО предполагается по частям, не учитываются судьбы миллионов украинских граждан, которые выживают в оккупации. Представитель ОП также указал на то, что ФРГ 9 мая 1955 года была принята в НАТО, но перед этим Германия начала Вторую мировую войну, потому и оказалась разделенной. Украина же ведет оборонительную войну.

Природные ископаемые и замена комплектующих КНР

Одна из идей, изложенная в плане победы президента Владимира Зеленского и рассчитанная на возвращение в Белый дом Дональда Трампа, состояла в том, что после войны некоторые американские войска в Европе могли бы заменить украинские силы. Второе предложение — Киев может поделиться природными ресурсами с западными партнерами.

Представители украинского бизнеса ведут беседы с правительством и предлагают Трампу, по сути, выбрать, кто может вести бизнес в Украине.

Эксперт: пока что нет каких-либо реальных механизмов по завершению боестолкновений

Один из участников дискуссии предложил, что это могут быть все, кроме Китая. Украинская промышленность зависима от китайских технологий и комплектующих и могла бы перейти на американские технологии, привлекая больше западных инвестиций. Такая идея все еще на ранней стадии развития, но некоторые представители ОП считают, что это может найти отклик у Трампа.

Военная помощь Европы

Киев близок к тому, чтобы получить дополнительную помощь от ЕС и организовать три новых инициативы с участием европейских производителей оружия, об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко. По ее словам, пять совместных предприятий с участием западных производителей оружия уже работают, в их числе компании из Германии и Литвы. Несколько компаний открыли офисы в Украине.

"У нас три соглашения с европейскими компаниями на финальной стадии", — отметила Свириденко в интервью Reuters.

Такие компании, как британская BAE Systems, франко-немецкая KDNS, оборонно-аэрокосмическая компания Babcock и MyDefence, которая специализируется в технологиях по борьбе с дронами, совместно с украинскими производителями открыли офисы в украинских городах. Немецкая оружейная компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит центр по обслуживанию в Украине.

На сектор производства оружия в Украине приходилось 1,8% украинского ВВП в первой половине 2024 года, для сравнения, в 2021-м этот показатель составлял 0,3%.

На фоне неопределенности с дальнейшей военной помощью Украина пытается переориентировать вектор на европейских поставщиков.

Польша, в свою очередь, запасается боеприпасами. Правительство страны анонсировало законопроект, призванный выделить 3 млрд злотых (примерно 750 млн долларов) и увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов. Польские законодатели планируют разработать финансовый механизм для такой стратегической индустрии и в особенности поддерживать польских производителей боеприпасов. Польша граничит с российским Калининградом, в чем и усматривается угроза.

Обстрелы инфраструктуры и сложная зима

Представители Европы опасаются, что зима 2024 года будет крайне сложной.

"Мы ожидаем очень сложной зимы", — заявил высокопоставленный представитель США на условиях анонимности. По его словам, украинцы могут замерзать в своих домах, если РФ продолжит атаки на энергоинфраструктуру.

Только в августе ВС РФ выпустили по инфраструктуре городов Украины 200 ракет и дронов, что привело к снижению генерации электроэнергии более чем на 9 ГВт.

Объемы электрогенерации в Украине

При наиболее реалистичном сценарии, отмечает Геннадий Рябцев, главный исследователь Национального института стратегических исследований, "электроснабжение промышленных объектов и частного сектора может быть ограничено до 8-14 часов в день".

"Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не гарантирует защиты недавно восстановленных объектов от новых атак из-за недостатка многоуровневой системы ПВО и ПРО", — добавил эксперт.

Но Воздушные силы все же усиливают ПВО. По некоторым данным, Тайвань при посредничестве США мог поставить Киеву батареи HAWK производства Raytheon — в количестве до трети всех украинских систем противовоздушной обороны.

В Украине также открылся первый из четырех запланированных заводов немецкого концерна Rheinmetall. По словам его директора Армина Паппергера, предприятие обслуживает БМП и основные боевые танки. К концу года планируется начать производство БМП Lynx.

В скором времени должен открыться и второй завод. Компания также собирается построить пороховой завод и завод боеприпасов.

"В конце года у нас уже будет первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также и основные боевые танки. Так что это очень продуктивное совместное предприятие", — отметил директор Rheinmetall.

В планах также наладить производство систем ПВО, чтобы ВСУ "сами могли себя защищать". Директор Rheinmetall говорит, что полностью доволен тем, как эти украинские заводы защищены.

Ко всему прочему, с немецким гигантом подписан контракт на предоставление услуг спутниковой разведки. Благодаря соглашению, Киев получает больший объем спутниковых данных, которые собираются с помощью радаров с синтезированной апертурой (SAR) компании ICEYE. Соглашение стало возможным благодаря усилению сотрудничества между компаниями Rheinmetall и ICEYE, о чем объявили в сентябре 2024 года.

Власти Польши рассматривают возможность альянса с Британией и Францией для помощи Украине после победы Трампа. Президент страны Дональд Туск надеется объединить усилия с Великобританией, Францией, странами Скандинавии и Балтии в попытке не допустить капитуляции Киева, если Вашингтон остановит военную поддержку.

Датская инициатива

Недавно Минобороны достигло с датскими коллегами ряда договоренностей на 535 млн евро, предусматривающих поставки оборонных компаний. Среди источников финансирования указаны — датское и шведское правительства и проценты от замороженных активов РФ.

Дания недавно согласилась на инвестиции в размере 0,56 млрд евро в производство оружия и технологий Украины.

По словам министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена, он надеется создать общеевропейский фонд в размере 1 млрд евро. По его словам, производить оружие на украинской территории намного дешевле, чем за рубежом. Дальнейшая работа должна заключаться в том, чтобы поощрять больше европейских стран финансировать в производство украинских предприятий, отметил он на конференции в Киеве в прошлом месяце.