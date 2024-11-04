По текущей линии или с изменениями: мир в Украине возможен по кипрской модели, — Foreign Affairs

Американское издание изложило план прекращения огня, при котором Киев сохраняет независимость и получает ряд гарантий. Украина вступает в НАТО без размещения войск на своей территории. С буферными зонами и международным присутствием.

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Если Украина проиграет или перестанет быть по-настоящему независимой страной, это станет ударом по международному миропорядку и европейской безопасности. Об этом пишет Foreign Affairs.

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Возрастет угроза со стороны России для других частей Европы, а ослабление Запада станет сигналом Китаю (и, возможно, Северной Корее) в том, что не хватает возможностей и решимости бороться с агрессией.

Авторы публикации говорят о необходимости в обновленной стратегии и более сдержанном определении того, что следует считать победой. Отмечается, что такой подход защищает основополагающие западные и украинские интересы и в то же время не позволяет Путину достичь многих военных целей.

"Целью должно быть сохранение Украины независимой, суверенной и экономический жизнеспособной страной. Она должна быть свободной в выборе политической системы и руководства. Также страна должна быть свободной в том, что касается перевооружения и сохранения армии любого масштаба, которого хочет, вступления в Европейский союз и принятия обязательств по части безопасности извне. Ей нужен экономический доступ к Черному морю", — отмечают авторы американского издания.

По их мнению, Киеву для этого не нужно освобождать 100% своих территорий. Прежде всего нужно остановить войну, каковая остановка не обязательно предусматривает постоянное соглашение или же учитывает все спорные точки между Украиной и Россией.

На данном этапе это пока не нужно, поскольку любое чрезмерно амбициозное дипломатическое начинание наверняка провалится. Стране сейчас нужно временное прекращение военных действий, которое бы в значительной степени отражало текущие реалии на местах.

Издание предлагает американскому руководству и его партнерам в Европе начать диалог с Украиной с целью убедить ограничиться более скромным определением победы.

Киеву предлагают сообщить, что без США западная поддержка не может продолжаться на текущем уровне. Вместе с тем советуется также предоставить железные гарантии сделать все возможное и обеспечить оружием в долгосрочной перспективе.

Основная часть вооружений должна использоваться для оборонных целей, но при этом определенное дальнобойное оружие может применяться по экономическим и военным целям на территории РФ.

Цель такой стратегии — показать Москве, что она не сможет преуспеть на поле боя сейчас и в будущем, и что заплатит высокую цену, если попытается.

Дополнительные "плюшки" для Украины, скорее всего, будут в сфере экономики.

Американский план прекращения огня в Украине

Критики такой дипломатии высказываются в том духе, что Россия не будет придерживаться никаких подписанных ею соглашений, а использует прекращение огня как возможность для перегруппировки перед новым наступлением

Дипломатию предлагается разделить на два этапа. Вначале должны быть усилия, направленные на прекращение огня, либо по текущей линии соприкосновения или с ограниченными корректировками. С буферными зонами, разделяющими две воюющие стороны.

Такой подход, как считают его авторы, позволит Украине перестроиться. Не понадобится, чтобы страна жертвовала какими-либо из своих юридических или политических притязаний в плане границ. Чтобы соблюсти условиях соглашения, могут направить международные силы.

"В некотором отношении моделью для такого прекращения огня, которое уже сохраняется на протяжении 50 лет, может служить Кипр", — считают в Foreign Affairs.

Второй этап такой дипломатии может длиться десятилетиями, пока постпутинское руководство России не реинтегрирует страну в сторону Запада. На этом этапе может быть предусмотрен возврат территорий в обоих направлениях и определенного уровня автономность жителей Крыма и востока Украины. Также должны быть предусмотрены гарантии безопасности для Украины, даже если исторически такие гарантии не всегда были успешными (пресловутый Будапештский меморандум, который, в сущности, не предусматривал никакой реальной защиты).

В идеале такой гарантией для Украины должно быть вступление в НАТО. Но коалиция сторонников, в числе коих и США, может предложить заверения в безопасности, если другие члены НАТО не захотят ее принять. Критики идеи высказываются в том духе, что Россия не будет придерживаться никаких подписанных ею соглашений, а использует прекращение огня как возможность для перегруппировки перед новым наступлением.

"Это, конечно, возможно. Но надежные долгосрочные обещания Запада предоставить военную помощь Украине, наряду с некоторыми ограничениями по использованию дальнобойных систем увеличат цену войны для России", — отмечают авторы.

Не потребуется, чтобы Россия отказалась от своих притязаний на Украину. Москва может продолжать вооружаться. От Запада, возможно, потребуется снять некоторые санкции в отношении российской экономики, и затем — снять дополнительные, если в РФ будут придерживаться режима прекращения огня. Запад также мог бы попросить Украину отказаться от разработки ядерного оружия. НАТО, в свою очередь, может принять Украину с обязательством не размещать свои силы на территории страны.

Если эта дипломатическая инициатива будет принята, то на первом этапе можно будет сохранить независимость Украины и начать восстановление. Но даже если инициативу отвергнут, это должно облегчить задачу по усилению постоянной военной и экономической поддержки Украины.

Журналисты отмечают, что многим такой подход не покажется победой, но все же это несравненно лучше, чем проигрыш Украины в войне или бесконечные сражения. В то же время при таком подходе Путин не сможет добиться многого из того, к чему стремится: установить контроль над большей частью или всей Украиной.

В распоряжении президента США Джо Байдена остается 75, чтобы сделать все возможное, чтобы добиться принятия новой стратегию и Киевом, и Вашингтоном.

Напомним, что, по мнению экспертов Дональд Трамп не будет рассчитывать на Путина после того, как советники объяснят ему роль Китая, которая отводится в продолжении войны в Украине.

Также сообщалось, что бригады ВСУ призывают солдат после СЗЧ возвращаться в армию.