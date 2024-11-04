Вернуться возможно: бригады ВСУ призывают солдат после СЗЧ возвращаться в армию

53-я и 47-я бригады ВСУ заявили, что есть ряд причин, почему военные ушли в СЗЧ. Однако они готовы предложить лучшие условия службы при условии возвращения бойцов.

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Две бригады Вооруженных сил Украины призывают бойцов, которые самовольно покинули расположение подразделений, возвращаться в ряды войска. Там обещают помочь восстановиться в рядах подразделений и помочь солдатам "реализовать себя", говорится в сообщениях 53-й отдельной механизированной бригады имени Владимира Мономаха и 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" в Facebook.

В обращении "мономаховцев" указано, что все могут ошибаться, ведь это — часть жизни, и считают, что один проступок "не определяет нас полностью".

"Мы поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки прошлого. Для каждого военнослужащего, который ранее самовольно оставил часть, сейчас открыты двери для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений", — говорится в обращении бригады.

Чтобы связаться с бригадой, необходимо позвонить по телефону 0 (93) 247 26 79.

47-я отдельная механизированная бригада

В подразделении ВСУ "Магура" также обратились к бойцам, которые покинуть расположение подразделения. Они отметили, что есть разные причины такого поступка — "кто-то устал и соскучился по родным, другие — не нашли места в своей бригаде по той специальности, которую предоставили".

"Мы же готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель — предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя. Рекрутеры 47-й отдельной механизированной бригады уже ждут твоего звонка и предоставят консультацию и сопровождение на всех этапах возвращения", — говорится в обращении подразделения.

Для связи с бригадой, необходимо позвонить по номеру 0(50) 247 47 47 47.

Напомним, 2 октября в Украине отменили уголовную ответственность для военных, которые ушли в самоволку. По словам нардепа Федора Вениславского, от закона, который декриминализирует "самоволку" из части, новый проект будет отличаться тем, что производство вообще не будут открывать.

31 октября стало известно, что суды за прошлый месяц вернули на службу около 100 военных, которые ушли в СВЧ. Однако военным, которые впервые оказались в такой ситуации, суды предоставляют возможность вернуться на службу и продолжить выполнение обязанностей.