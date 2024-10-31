Суды в октябре вернули на службу около 100 военных, которые ушли в СОЧ

Самовольное оставление части в боевых условиях наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Однако военным, которые впервые оказались в такой ситуации, суды предоставляют возможность вернуться на службу и продолжить выполнение обязанностей.

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В октябре суды нескольких областей Украины, в частности Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской, приняли около сотни решений, позволяющих военным, самовольно оставившим части, вернуться к службе без уголовного преследования. Об этом в четверг, 31 октября, сообщила пресс-служба ГБР.

Например, Франковский районный суд Львова принял подобное решение в отношении бойца, который в марте этого года ушел в СОЧ в Донецкой области. Работники ГБР установили его местонахождение и задержали военного. Мужчине сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанный пояснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном. Он выразил готовность вернуться к службе, поэтому суд освободил его от уголовной ответственности.

Еще одно решение принял Владимир-Волынский городской суд Волыни. В этом случае военный, который самовольно покинул расположение части в прошлом году, получил письменное согласие командира в восстановлении его на службе.

ГБР напоминает, что самовольное оставление части в боевых условиях наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Однако военным, которые впервые оказались в такой ситуации, суды предоставляют возможность вернуться на службу и продолжить выполнение обязанностей. Это стало возможным благодаря новому закону №11322, который декриминализирует дезертирство и СОЧ, при условии, что это произошло впервые и военный добровольно возвращается на военную службу.

Напомним, 11 октября отправил под стражу на два месяца военнослужащего 56-й ОМПБр Сергея Гнездилова, который 19 сентября публично заявил о самовольном оставлении службы из-за отсутствия сроков демобилизации.

29 октября председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению СОЧ, дезертирства и невыполнения приказов командиров.