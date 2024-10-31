Суди у жовтні повернули на службу близько 100 військових, які пішли у СЗЧ

Самовільне залишення частини в бойових умовах карається позбавленням волі на строк до 10 років. Проте військовим, які вперше опинилися в такій ситуації, суди надають можливість повернутися на службу і продовжити виконання обов’язків.

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У жовтні суди кількох областей України, зокрема Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської та Тернопільської, ухвалили близько сотні рішень, що дозволяють військовим, які самовільно залишили частини, повернутися до служби без кримінального переслідування. Про це у четвер, 31 жовтня, повідомила пресслужба ДБР.

Наприклад, Франківський районний суд Львова ухвалив подібне рішення щодо бійця, який у березні цього року пішов у СЗЧ на Донеччині. Працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали військового. Чоловіку повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне. Він висловив готовність повернутися до служби, тому суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Ще одне рішення ухвалив Володимир-Волинський міський суд Волині. У цьому випадку військовий, який самовільно залишив розташування частини минулого року, отримав письмову згоду командира у поновленні його на службі.

ДБР нагадує, що самовільне залишення частини в бойових умовах карається позбавленням волі на строк до 10 років. Проте військовим, які вперше опинилися в такій ситуації, суди надають можливість повернутися на службу і продовжити виконання обов’язків. Це стало можливим заявдяки закону можливими завдяки новому закону №11322, який декриміналізує дезертирство та СЗЧ, за умови, що це відбулося вперше і військовий добровільно повертається на військову службу.

Нагадаємо, 11 жовтня відправив під варту на два місяці військовослужбовця 56-ї ОМПБр Сергія Гнезділова, який 19 вересня публічно заявив про самовільне залишення служби через відсутність строків демобілізації.

29 жовтня голова Верховного суду України Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів командирів.