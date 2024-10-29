"Ситуація загрозлива": голова Верховного суду підтвердив збільшення фактів СЗЧ у війську

Станіслав Кравченко зазначив, що у ЗМІ цифри дещо перебільшені, проте тенденція до збільшення випадків СЗЧ справді є значною.

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У Збройних силах України серйозно частішають зареєстровані факти самовільного залишення частини, дезертирства і невиконання наказів командирів. Про це 29 жовтня сказав голова Верховного суду України Станіслав Кравченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Журналісти спитали в голови Верховного суду, якою він бачить ситуацію, що склалася в Україні з ухиленням від військової служби, а саме СЗЧ, дезертирством і відмовами виконувати накази.

"Ми ще не аналізували, цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини (СЗЧ) є", — відповів суддя.

Кравченко не називав конкретні цифри, лише зазначив, що у ЗМІ вони трохи перевищують реальні показники. Проте на прохання журналістів уточнити, наскільки загрозливою є ситуація, відповів: "Загрозливою".

Голова Верховного суду також перелічив, якими є причини такого стану речей і що з цим може зробити державна влада.

"Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали…. Питання є до патріотичного виховання… необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою", — сказав Станіслав Кравченко.

Зазначимо, полковник ЗСУ Вадим Сухаревський 28 жовтня назвав причини втечі з фронту. За його словами, українці легко тікають з підрозділів ЗСУ, бо не бояться покарання, а також через слабке командування та довгу відсутність ротації. Полковник вважає, що для розв'язання цієї проблеми варто переглянути покарання за таке порушення, краще готувати командирів і шукати способи закрити потребу армії в людях.

Також 28 жовтня Станіслав Асєєв, український журналіст, експолонений РФ, який нещодавно звільнився з ЗСУ, висловив думку, що військові самовільно залишають частини, бо бачать несправедливість щодо до них у суспільстві.