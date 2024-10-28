"Солдати не сліпі": боєць ЗСУ назвав причину зростання випадків СЗЧ серед військових

Попри те, що в Україні був ухвалений закон щодо посилення мобілізації та прискорення її темпів, проблема з кадрами в українській армії стоїть дуже гостро, говорить Станіслав Асєєв.

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Українські військові на фронті самовільно залишають військові частини, бо бачать несправедливість щодо до них у суспільстві. Про це в інтерв'ю французькому виданню Le Monde сказав Станіслав Асєєв, український журналіст, експолонений РФ.

"У нас по країні бродить величезна армія дезертирів", — сказав він.

Причиною такої кількості військових він вважає почуття несправедливості, яке виникає у бійців. Попри те, що в Україні був ухвалений закон щодо посилення мобілізації та прискорення її темпів, проблема з кадрами в українській армії стоїть дуже гостро. Чоловіки бояться бути призваними на фронт, а деякі через це нелегально втікають за кордон.

Це посилює почуття несправедливості у солдатів, які змушені воювати без обмежень, в той час як інші громадяни живуть "нормальним" життям. Вони бачать той контраст між цивільним життям у тилу та тим, що відбувається на фронті.

"Солдати не сліпі. Вони бачать, як частина суспільства ухиляється від мобілізації, бачать ці пачки грошей на хабарі. І знову ж таки, який вихід для них? Дезертирство", —сказав Станіслав Асєєв.

На його думку, влада має розглянути питання поступової демобілізації, і що справедливо буде звільняти від служби стільки ж солдатів, скільки призивається в армію.

Довідка: Станіслав Асєєв — український письменник, журналіст і правозахисник, військовослужбовець ЗСУ, засновник Justice Initiative Fund. Автор роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала". Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку. Був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією "ДНР" до 29 грудня 2019 року.

Після початку повномасштабного російського вторгнення добровільно мобілізувався і вступив до лав 109-ї окремої бригади територіальної оборони. У квітні 2024 року отримав контузію на фронті поблизу села Очеретине на Донеччині. 2 липня 2024 Станіслав повідомив, що знову отримав поранення на фронті. Він отримав осколкове поранення в шию, грудну клітку та вухо.

Нагадаємо, що 11 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцю 56-ї ОМПБр Сергію Гнезділову, який 19 вересня публічно заявив про СЗЧ через відсутність строків демобілізації. Його відправлено під варту строком на 2 місяці.