"Солдаты не слепые": боец ВСУ назвал причину роста случаев СЗЧ среди военных

Несмотря на то, что в Украине был принят закон об усилении мобилизации и ускорении ее темпов, проблема с кадрами в украинской армии стоит очень остро, говорит Станислав Асеев.

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Украинские военные на фронте самовольно покидают воинские части, потому что видят несправедливость по отношению к ним в обществе. Об этом в интервью французскому изданию Le Monde сказал Станислав Асеев, украинский журналист, бывший заключенный РФ.

"У нас по стране бродит огромная армия дезертиров", — сказал он.

Причиной такого количества военных он считает чувство несправедливости, которое возникает у бойцов. Несмотря на то, что в Украине был принят закон об усилении мобилизации и ускорении ее темпов, проблема с кадрами в украинской армии стоит очень остро. Мужчины боятся быть призванными на фронт, а некоторые из-за этого нелегально бегут за границу.

Это усиливает чувство несправедливости у солдат, которые вынуждены воевать без ограничений, в то время как другие граждане живут "нормальной" жизнью. Они видят тот контраст между гражданской жизнью в тылу и тем, что происходит на фронте.

"Солдаты не слепые. Они видят, как часть общества уклоняется от мобилизации, видят эти пачки денег на взятки. И опять же, какой выход для них? Дезертирство", -сказал Станислав Асеев.

По его мнению, власть должна рассмотреть вопрос постепенной демобилизации, и что справедливо будет освобождать от службы столько же солдат, сколько призывается в армию.

Справка: Станислав Асеев — украинский писатель, журналист и правозащитник, военнослужащий ВСУ, основатель Justice Initiative Fund. Автор романа "Мельхиоровый слон, или Человек, который думал". Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке. Был похищен 11 мая 2017 года и удерживался пророссийской террористической организацией "ДНР" до 29 декабря 2019 года.

После начала полномасштабного российского вторжения добровольно мобилизовался и вступил в ряды 109-й отдельной бригады территориальной обороны. В апреле 2024 года получил контузию на фронте вблизи села Очеретино Донецкой области. 2 июля 2024 года Станислав сообщил, что снова получил ранение на фронте. Он получил осколочное ранение в шею, грудную клетку и ухо.

Напомним, что 11 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который 19 сентября публично заявил о СВЧ из-за отсутствия сроков демобилизации. Он отправлен под стражу сроком на 2 месяца