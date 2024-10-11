В Киеве суд отправил под стражу военнослужащего Гнездилова, который публично объявил о СЗЧ

Подозреваемый сообщил о намерении подавать апелляцию на это решение суда. Также он заявил, что будет голодать, если власти не примут закон о демобилизации.

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который 19 сентября публично заявил о самовольном оставлении службы из-за отсутствия сроков демобилизации. Он отправлен под стражу сроком на 2 месяца. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней.

Подозреваемый военнослужащий сообщил журналистам о намерении подавать апелляцию на это решение суда. Также он заявил, что будет голодать, если власть не примет закон о демобилизации.

Кроме этого Сергей Гнездилов сказал, что в случае принятия такого документа он вернется на службу. Накануне военного задержали правоохранители, его действия квалифицировали как дезертирство.

Дело Гнездилова: что известно

Напомним, что 21 сентября военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов заявил общественности, что ушел в СЗЧ из-за отсутствия четких сроков службы. Он сказал, что этим поступком хочет донести до власти и общества необходимость решить проблему с демобилизацией.

По его словам, из-за этого граждане в тылу покупают "ограниченную пригодность" и "полную непригодность".

"Доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено, а он — назначен виновным и ответственным. Начинается тотальная коррупция: 2 500 у. е. — средняя цена "ограниченно годного" при прохождении военно-врачебной комиссии. За полную непригодность возьмут вдвое больше", — рассказал Гнездилов.

В 56-й ОМПБр отреагировали на действия Гнездилова, там назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, которые содержат признаки уголовного преступления".

24 сентября прокуратура сообщила об открытии уголовного производства в отношении Гнездилова. Работники ГБР 9 октября задержали военнослужащего.