Нет демобилизации — ушел в СОЧ: установят ли в Украине четкие сроки службы и почему люди не идут в ВСУ

Военнослужащие годами находятся на фронте, а заменять их некому — некоторые не выдерживают и уходят в СОЧ, о чем потом рассказывают даже в соцсетях. Фокус разобрался в проблемах демобилизации и нежелании мужчин идти в армию.

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Военнослужащий из 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов показательно ушел в СОЧ из-за отсутствия четких сроков службы. Он заявил, что этим поступком хочет донести до власти и общества необходимость решения проблемы демобилизации в Украине.

"Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", — сказал он.

Гнездилов отметил, что в 56-й бригаде уже давно не было ротаций. Кроме этого, он считает, что отсутствие мобилизационного резерва приближает россиян к Киеву.

Зато майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин написал в своем Telegram, что "показательно-медийное добровольное СОЧ" будет иметь печальные последствия для военного.

"Если это и привлекает к чему-то внимание, то только к тому, что нарушение дисциплины это "нормально". Зато дисциплина — одна из основ любой армии. А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют делать то же самое", — сообщил Жорин.

По его словам, поехать "домой" бойцы пока себе не могут позволить, ведь на некоторых участках фронте оккупанты достаточно успешно ведут наступательные действия.

Демобилизация возможна во время войны

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в разговоре с Фокусом, что сейчас демобилизации нет, однако она возможна.

"Я подал законопроект о сроках службы еще в марте прошлого года. Я абсолютно все эти полтора года говорю, выступаю, поднимаю постоянно эту тему, что мы должны установить сроки службы, что не могут люди служить бессрочно, бесконечно, они должны получить свет в конце тоннеля. Пусть это будут серьезные какие-то сроки, мы уже в апреле выходили на голосование по мобилизационному закону, в нем была норма о 36 месяцах, но даже ее убрали в окончательной редакции", — сказал Алексей Гончаренко.

Он отметил, что нужно к этому возвращаться и устанавливать сроки службы. В частности, 36 месяцев — это тот срок, который можно установить и дать возможность людям понять, что "они не крепостные". Гончаренко отметил, что это суперважный вопрос, однако его еще не решили.

Почему мужчины не хотят идти в армию

Военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем отметил, что демобилизация обязательно должна быть, тогда как власть с этим очень опоздала.

"Этот вопрос я постоянно поднимаю. Поскольку считал и считаю формулу 36+решение ставки такой, которая просто является очковтирательством", — написал он в своем Facebook.

В комментарии Фокусу Найем заявил, что нужно разобраться, почему не все граждане хотят идти воевать.

"Есть абсолютно неправильная история о том, что есть обобщение, что они (военнообязанные, избегающие призыва, — ред.) боятся умереть. Нет, я уверен, что вопрос не только или не столько в этом. В армии вы получаете явный дискомфорт, явно вред здоровью в том или ином виде. А что вы получаете в ответ?" — спросил Найем.

По его словам, государство не строит уважение к военной профессии, ведь происходит бусификация, случаи, когда заключенных отправляют на войну. Кроме этого, в Украине на 2024 год бюджет на ветеранов уменьшился с 13 миллиардов до пяти. Да, люди боятся неопределенности, идти в армию, не зная, на какой срок и что с ними будет.

Он убежден, что нужно разбираться и объективно признавать критику вопросов, связанных с военными, — там где им можно дать свою гражданскую инфраструктуру и уважение. Также важна подготовка мобилизованных — качественная по времени и содержанию.

Маси Найем сообщил, что государство провалило коммуникацию, а потому должно дать уверенность в том, что качественно подготовит бойца, предоставит социальные гарантии, если что-то произойдет, даст уважение, что является главным.

"Одно из самых главных вещей — это дать в системе координат такой статус, как семья военного или семьи ветерана, потому что они (семьи, — ред.) все чаще выполняют функцию государства, когда боец ранен. Когда люди заботятся об этом раненом ветеране, они не идут на работу или меньше ходят туда, их могут увольнять. То есть надо помочь поддержать эту семью", — считает военнослужащий.

По его мнению, таким образом можно изменить отношение людей к военному делу. Также важным является вопрос коррупции в ТЦК. В частности, чтобы представители ТЦК не бусифицировали любого, даже с эпилепсией, а потом отчитались, что все нормально, но человек не может воевать.

Почему военные уходят в СОЧ: что с этим делать

Маси Найем отметил, что в украинской армии немного случаев СОЧ, если сравнивать с россиянами, однако если мерить человеческим ресурсом — то немало. Воины оставляют позиции по разным причинам — кому-то не дали нормальное оружие, и тот понимает, что умрет. Также бывают ситуации, когда человек ранен, однако по каким-то причинам его насильно вернули обратно. И боец вынужден пойти в СОЧ для того, чтобы сохранить свое здоровье. Кроме этого, он убежден, что наказание на людей, которые пошли в СОЧ, не действует.

"Мне кажется, в армии, в каждом случае отдельно надо разбираться, но в ситуациях, когда военнослужащий теряет всякую надежду на нормальную коммуникацию, понимание его потребностей, то он тогда прибегает к этим действиям. Я думаю, что надо наладить коммуникацию — принимать во внимание рапорты, которые ребята подают в связи с ранением, например пойти на ВВК и реабилитацию, если что-то произошло в семье, то надо отпускать. Человеческое отношение может вернуть то самое человеческое отношение, люди не будут чудить и просто идти поголовно в СОЧ", — сказал Найем.

Однако, по его словам, это не столько системная ошибка, чтобы все перестраивать, ведь в СОЧ шли и раньше. В каждом случае нужно разбираться, однако этой проблемы вообще не избежать.

"Это проблема, каждый раз надо разбираться, но чтобы ее вообще избежать — это невозможно, потому что есть ребята, которые боятся, имеют право. Есть ребята как Гнездилов, решил он так поступить. Это позиция, это не значит, что он полностью неправ, но это значит, что надо проанализировать, почему он так действует", — пояснил Маси Найем и сказал, что уверен в том, что для человека, который хочет пойти в СОЧ, не нужно причин.

В своем Facebook Найем написал, что для него вопрос легитимизации СОЧ является недопустимым.

"Я считаю, что как военные мы не можем это терпеть. Потому что есть много случаев, когда из-за СОЧ одних — другие подразделения теряли своих собратьев", — добавил он.

Напомним, 22 сентября нардеп Роман Костенко заявил, что в Украине не решится вопрос демобилизации, пока будут существовать проблемы с мобилизацией и уклонением от службы. Он поддерживает идею установления четких сроков службы во время войны, однако сейчас это невозможно.

30 июля военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что в Украине нужно установить предельный срок службы. Он отметил, что люди не должны покупать билет в один конец, а должны знать, что отвоюют свое, а дальше их заменят другие.