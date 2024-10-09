Военного Гнездилова, который публично объявил о СЗЧ, задержали: ему грозит 12 лет

ГБР задержала военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, а его поступок назвали таким, что деморализует общество и работает на руку врагу.

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Работники ГБР задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который 19 сентября публичного объявил, что уходит в СЗЧ. О задержании он написал в своих соцсетях.

"Я задержан", — говорится в сообщении.

В ГБР также сообщили о задержании военнослужащего, однако не назвали его фамилии и имени.

"Демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени является не только аморальным по отношению к собратьям, которые остались на фронте, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, что однозначно работает на руку нашему врагу. После изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины)", — сообщили в ГБР.

Отмечается, что 24 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.

На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

Следствие установило, что Гнездилова в начале сентября отправили в госпиталь на ВВК, но в медучреждении тот не находился и на службу не вернулся, а 2 недели скрывался от правоохранителей.

Сергею Гнездилову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, что 21 сентября военнослужащий из 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов показательно ушел в СЗЧ из-за отсутствия четких сроков службы. Он заявил, что этим поступком хочет донести до власти и общества необходимость решения проблемы демобилизации в Украине.

"Без сроков службы, без обозримого права на демобилизацию, приезжая в мирный тыл, слушая общество, доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено, а он — назначен виновным и ответственным. Начинается миграция в тыл, в относительную безопасность. Начинается тотальная коррупция: 2 500 у. е. — средняя цена "ограниченно годного" при прохождении военно-врачебной комиссии. За полную непригодность возьмут вдвое больше", — рассказал он.

Гнездилов отметил, что в 56-й бригаде уже давно не было ротаций. Кроме этого, он считает, что отсутствие мобилизационного резерва приближает россиян к Киеву.

"С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ до установления четких сроков службы или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Подчеркиваю, безупречной. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации", — писал он.

Также 2 октября сообщалось, что в Верховной Раде предложили законопроект, который предусматривает полное освобождение от уголовной ответственности военного, если тот после самовольного оставления части (СВЧ) добровольно вернулся в строй.