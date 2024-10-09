Військового Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ, затримали: йому загрожує 12 років

ДБР затримала військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, а його вчинок назвали таким, що деморалізує суспільство та працює на руку ворогові.

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Працівники ДБР затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який 19 вересня публічного оголосив, що йде у СЗЧ. Про затримання він написав у своїх соцмережах.

"Мене затримано", — йдеться у повідомленні.

У ДБР також повідомили про затримання військовослужбовця, проте не назвали його прізвища й імені.

"Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові. Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України)", — повідомили у ДБР.

Зазначається, що 24 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

Слідство встановило, що Гнезділова на початку вересня відправили до шпиталю на ВЛК, але в медзакладі той не перебував і на службу не повернувся, а 2 тижні переховувався від правоохоронців.

Сергію Гнезділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що 21 вересня військовослужбовець із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов показово пішов у СЗЧ через відсутність чітких термінів служби. Він заявив, що цим вчинком хоче донести до влади та суспільства необхідність розв'язання проблеми демобілізації в Україні.

"Без термінів служби, без осяжного права на демобілізацію, приїжджаючи в мирний тил, слухаючи суспільство, доброволець починає розуміти, що кріпосне право не скасоване, а його — призначено винним та відповідальним. Починається міграція в тил, у відносну безпеку. Починається тотальна корупція: 2 500 у. о. — середня ціна "обмежено придатного" під час проходження військово-лікарської комісії. За повну непридатність візьмуть удвічі більше", — розповів він.

Гнезділов наголосив, що у 56-й бригаді вже давно не було ротацій. Крім цього, він вважає, що відсутність мобілізаційного резерву наближає росіян до Києва.

"Відсьогодні я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Наголошую, бездоганної. Сподіваюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації", — писав він.

Також 2 жовтня повідомлялося, що у Верховній Раді запропонували законопроєкт, який передбачає повне звільнення від кримінальної відповідальності військового, якщо той після самовільного залишення частини (СЗЧ) добровільно повернувся у стрій.