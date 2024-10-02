В Україні скасують кримінальну відповідальність для військових, які пішли у СЗЧ, — нардеп

Від закону, який декриміналізує "самоволку" з частини, новий проєкт відрізнятиметься тим, що провадження взагалі не відкриватимуть. Як зазначив Федір Веніславський, це стримує від повернення на військову службу дуже багатьох втікачів.

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У Верховній Раді найближчими днями мають зареєструвати законопроєкт, який передбачає повне звільнення від кримінальної відповідальності військового, якщо той після самовільного залишення частини (СЗЧ) добровільно повернувся у стрій. Про це "Громадському" заявив член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, попередній закон декриміналізує перше СЗЧ, а у новому кримінальне провадження навіть не відкриватимуть.

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"Нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться", — наголосив нардеп.

За його словами, страх мати судимість стримує від повернення на військову службу дуже багатьох.

Окрім того, він запевнив, що у СЗЧ нині менше, ніж 100 тисяч військових, але це закрита інформація, яку він розголошувати не має права.

Нагадаємо, 21 вересня військовослужбовець 56 ОМБр Сергій Гнезділов опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook допис, у якому зазначив, що вирішив самовільно залишити військову частину до встановлення чітких термінів служби, або ж до свого 25-річчя.

У 56-й окремій мотопіхотній бригаді збираються провести службове розслідування за фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем-добровольцем Сергієм Гнезділовим. У командуванні наголосили, що у військовій частині нульова толерантність до вчинення подібних злочинів і дії чоловіка мають ознаки кримінального правопорушення, яке передбачене Кримінальним кодексом України.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через СЗЧ військового Сергія Гнезділова. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 23 вересня.