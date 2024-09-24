Нульова толерантність: у 56-й ОМБр призначили розслідування після СЗЧ Гнезділова, деталі

У командуванні бригади зазначили, що не схвалюють дії військовослужбовця-добровольця, адже такий вчинок містить ознаки кримінального злочину. Із фактом СЗЧ пообіцяли розібратися.

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У 56-й окремій мотопіхотній бригаді (ОМБр) збираються провести службове розслідування за фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем-добровольцем Сергієм Гнезділовим. Про це заявили представники пресслужби бригади в коментарі "Суспільному".

У командуванні наголосили, що у військовій частині нульова толерантність до вчинення подібних злочинів і дії Сергія Гнезділова мають ознаки кримінального правопорушення, яке передбачене Кримінальним кодексом України.

"Військовослужбовець 56 ОМБр Сергій Гнезділов вчинив дії, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. За даним фактом призначили службове розслідування та проводять усі передбачені законодавством процесуальні дії", — повідомили у пресслужбі.

Самовільне залишення військової частини: що відомо про випадок Гнезділова

21 вересня військовослужбовець опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пост, де зазначив, що ухвалив рішення самовільно залишити військову частину і перебуває в Києві. Добровольцем на війну він пішов 5 років тому, хоча завжди думав, що не народжений для цього. Причиною такого вчинку стала відсутність чітких термінів служби.

"Я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, або до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслю: бездоганної. Сподіваюся, цим вчинком вдасться донести до влади і суспільства необхідність розмови і вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з низки всіх військовозобов'язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєну і навчену націю — не перемогти", — писав Сергій Гнезділов.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, чи встановлять в Україні чіткі строки служби та чому люди не йдуть до ЗСУ. Військовослужбовці роками перебувають на фронті, а замінювати їх нікому — деякі не витримують і йдуть у СЗЧ, про що потім розповідають навіть у соцмережах. Фокус розібрався в проблемах демобілізації та небажанні чоловіків йти в армію.