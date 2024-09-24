Нулевая толерантность: в 56-й ОМБр назначили расследование после СОЧ Гнездилова, детали

В командовании бригады отметили, что не одобряют действия военнослужащего-добровольца, ведь такой поступок содержит признаки уголовного преступления. С фактом СОЧ пообещали разобраться.

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В 56-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМБр) собираются провести служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим-добровольцем Сергеем Гнездиловым. Об этом заявили представители пресс-службы бригады в комментарии "Суспiльному".

В командовании отметили, что в воинской часи нулевая толерантность к совершению подобных преступлений и действия Сергея Гнездилова имеют признаки уголовного правонарушения, которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины.

"Военнослужащий 56 ОМБр Сергей Гнездилов совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины. По данному факту назначили служебное расследование и проводят все предусмотренные законодательством процессуальные действия", — сообщили в пресс-службе.

Самовольное оставление воинской части: что известно о случае Гнездилова

21 сентября военнослужащий опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, где отметил, что принял решение самовольно покинуть воинскую часть и находится в Киеве. Добровольцем на войну он пошел 5 лет назад, хотя всегда думал, что не рожден для этого. Причиной такого поступка стало отсутствие четких сроков службы.

"Я иду в СОЧ, до установления четких сроков службы, или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Подчеркну: безупречной.

Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации. Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью. Вооруженную и обученную нацию — не победить", — писал Сергей Гнездилов.

Напомним, 23 сентября сообщалось, установят ли в Украине четкие сроки службы и почему люди не идут в ВСУ. Военнослужащие годами находятся на фронте, а заменять их некому — некоторые не выдерживают и уходят в СОЧ, о чем потом рассказывают даже в соцсетях. Фокус разобрался в проблемах демобилизации и нежелании мужчин идти в армию.