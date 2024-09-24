Бесконечная война — почему ушедшего в СОЧ Сергея Гнездилова можно понять, но не поддержать

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В фб обсуждают СОЧ Сергея Гнездилова. Я скажу свое мнение.

Я категорически не поддерживаю СОЧ. Потому что это предательство своих собратьев, которые остались в окопах. Те, которым также неблагоприятно между молотом и наковальней, но теперь их меньше перед превосходящим врагом.

Это пример, которому наш враг, против которого мы все это время боролись, должен аплодировать.

Но я понимаю Сергея, потому что такие мысли были и у меня, и у некоторых побратимов. Причин много.

Это и Киев, в который, когда привозишь оборудование на обслуживание, живет без войны. Я живу в "человейчасти" на Левом берегу, где несмотря на огромное количество жильцов ЖК, воюют единицы, а соседей раздражает военная машина, которая занимает место у подъезда.

Это и забитый болт на ротации. Все "старые" бригады, которые научились таки воевать — бессменные рабы самых тяжелых направлений. Раньше командование знало, как ротировать бригады. Одну пехоту завел в окопы, вторую вывел, штаб передал, все, другая бригада воюет.

Сейчас надо понимать реальную боеспособность бригады, какая насыщенность линии РЭБом, какое количество дронов тебе нужно на первые месяцы, какой состав подразделений аэроразведки у тебя должен быть, чтобы иметь на новом месте под постоянными штурмами достаточную оперативную осведомленность, и многое другое. Это знание этой войны. А командование из совка/АТО этого не знает, не понимает, а когда делает это по тем же принципам, как в АТО — то мы получаем Очеретино и про...б части Донобласти.

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Самоволка на глазах у всех — какие последствия будет иметь СОЧ Сергея Гнездилова

Это означает, что, если ты в сложном городе закрепился, как 59, 79, 72 или другие, то там ты годами и будешь стираться в ноль, пока ничего от бригады не останется. Кроме того, генералитет привыкает к такому положению дел и считает это нормальным. А потом удивляются количеству сочешников.

Напоминаю, 56 бригада тоже была изношена под Донецком в ноль. Только потом ее вывели. И Сергей там участвовал.

Это и устаревшие претензии к власти, которая начала вводить непопулярные решения по мобилизации, только когда уже фронт сыпался. И до сих пор одной рукой гонит народ в армию, а с другой, если условному Арестовичу, Дмитруку или кому угодно надо выехать — то граница открыта.

Когда такая дичь идет годами, то мозг перегружается и наступает апатия к тому, что происходит вокруг. Очень сложно держаться в таких обстоятельствах и поддерживать мотивацию.

Но если мы все пойдем в СОЧ, то протестовать будет не против чего. Потому что Путин победит, а ему на наши протесты пос...ать.

Ты же аэроразведчик, Саша, тебе легко говорить, ты же не пехота — скажете вы.

Да, я аэроразведчик, но не скажу, что мне легко. Мои старые "движи" со снайпингом тоже наложили свою печать. Спина в таком состоянии, что броню не могу надеть. Мое плечо требует уже не просто операции, а реконструкции. Я не был в отпуске за эти почти три года войны, считал, что, если я имею возможность привезти оборудование в Киев и пару дней поспать в своей кровати — то это уже немного отпуск. Половину 2023 года я боролся со спиной, онемением ноги, еле двигался, не мог ездить в машине самостоятельно, меня возили, как старикашку. В 8 утра в меня заливали несколько капельниц, а в 10 я уже был на дежурстве.

Потому что мы не можем бросить все и уйти.

Поэтому Сергея я понимаю. Настолько, что не могу критиковать его решение.

Но поддержать — не могу. Наш бой продолжается.

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