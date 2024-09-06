Некоторые бегут с фронта: в Раде рассказали, сколько зафиксировано случаев СОЧ

По словам Руслана Горбенко, военные чаще всего бегут с фронта из-за увиденного во время боевых действий. На передовую вернется около 25-30% бойцов.

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В Украине с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 80 тысяч случаев самовольного оставления части (СОЧ). Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа" Руслан Горбенко, сообщают "Новости LIVE".

По словам народного избранника, это связано с психологическими травмами бойцов. Горбенко также заявил, что власти даже предлагали разработать план, который помог бы вернуть солдат снова в строй.

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"80 тысяч плюс за время войны, за 2,5 года. Здесь, откровенно говоря, во-первых, надо иметь силы и средства, чтобы всех найти. Было такое предложение. Я очень много раз общался с командирами и СОЧниками", — сказал нардеп.

Горбенко также отметил, что военные чаще всего бегут с фронта из-за увиденного на войне.

"Когда парень выходит или сбегает и у него там просто безумные глаза. Я не знаю, сколько нужно психологов, чтобы его там просто успокоить и вернуть. Ну, давайте откровенно, он увидел, как его собрат погиб, его убили. И это была не пуля, а, например, разрыв КАБ. Психологически, что от этого человека можно ожидать?" – сказал нардеп.

По его словам, на фронт вернется около 25-30%. Кто-то из сбежавших отдохнет и "наберется ума, который приходит со временем".

Напомним, OSINT-исследователи заявили, что ВСУ продвинулись в Курской области и вернули позиции в Харьковской. Так, На геолокационных кадрах за 1 сентября видны российские силы к северу от Погребков, что к северо-западу от Суджи. Это подтверждает, что ЗС РФ также незначительно продвинулись в указанном районе Курской области.

Также СМИ сообщали, что ВС РФ систематически расстреливают украинских военнопленных. В течение 10 месяцев военные ВСУ зафиксировали 15 расстрелов военнопленных, совершенных солдатами ВС РФ, рассказали журналисты. С начала полномасштабного вторжения таких случаев было 28, а жертвами стали почти 70 бойцов.