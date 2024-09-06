На геолокационных кадрах за 1 сентября видны российские силы к северу от Погребков, что к северо-западу от Суджи. Это подтверждает, что ЗС РФ также незначительно продвинулись в указанном районе Курской области.

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ВСУ недавно продвинулись в юго-восточной части украинского выступа в Курской области, в свою очередь, российские силы недавно восстановили некоторые позиции в северной части этой территории. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 5 сентября.

На геолокационных кадрах, опубликованных 31 августа, видно, что украинские силы действуют к югу от Спального (юго-восток от Суджи). Эти сведения указывают на то, что ВСУ продвинулись в этом районе, хотя, вероятно, произошло это не в последние несколько дней.

На дополнительных геолокационных кадрах за 1 сентября видны российские силы к северу от Погребков (северо-запад от Суджи). Это подтверждает, что российские силы незначительно продвинулись в указанном районе.

Карта DeepState: Курская область

Минобороны РФ и российские провоенные блогеры заявили 5 сентября, что украинские силы продолжают атаковать в районе Коренево, около Ольговки, Малой Локни, Камышевки, Марьевки, Черкасского Поречного и Борков. Сообщается, что подразделения российского 382-го батальона морской пехоты 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) действуют вблизи Спальнного.

ВС РФ продолжают привлекать новые добровольческие отряды территориальной обороны для ответа на украинское вторжение в Курскую область. Минобороны РФ и администрация Белгородской области официально объявили 5 сентября о создании добровольческого отряда "БАРС-Белгород", который будет защищать объекты инфраструктуры, проводить мероприятия по борьбе с беспилотниками, выявлять украинские ДРГ, эвакуировать мирных жителей и "обеспечивать режим контртеррористической операции" в Белгородской области.

О формировании добровольческого отряда "БАРС-Брянск" для обороны в Брянской области сообщал и представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

Харьков

Карта DeepState: Харьковская область

Украинские силы недавно восстановили позиции к северу от Харькова на фоне российского наступления в Харьковской области. Геолокационные кадры за 4 сентября показывают, что украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Липцов. Российские войска продолжили наступление к северу от Харькова в районе Глубокого и Волчанска 5 сентября.

Представители Харьковской группировки войск Украины сообщили, что личный состав российского 7-го мотострелкового полка в районе Лукьянцев испытывает нехватку питьевой воды и отказывается проводить некоторые операции.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, наступление РФ в Украине завершится раньше планируемого.

Также сообщалось, что российские войска ударили по Павлограду пятью ракетами.