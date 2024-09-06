ЗСУ просунулися в Курській області та повернули позиції в Харківській, — OSINT-дослідники (карти)

На геолокаційних кадрах за 1 вересня видно російські сили на північ від Погребків, що на північний захід від Суджі. Це підтверджує, що ЗС РФ також незначно просунулися в зазначеному районі Курської області.

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ЗСУ нещодавно просунулися в південно-східній частині українського виступу в Курській області, зі свого боку, російські сили нещодавно відновили деякі позиції в північній частині цієї території. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 вересня.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 серпня, видно, що українські сили діють на південь від Спального (південний схід від Суджі). Ці відомості вказують на те, що ЗСУ просунулися в цьому районі, хоча, ймовірно, сталося це не в останні кілька днів.

На додаткових геолокаційних кадрах за 1 вересня видно російські сили на північ від Погребків (північний захід від Суджі). Це підтверджує, що російські сили незначно просунулися в зазначеному районі.

Карта DeepState: Курська область

Міноборони РФ і російські провоєнні блогери заявили 5 вересня, що українські сили продовжують атакувати в районі Кореневе, біля Ольгівки, Малої Локні, Комишівки, Мар'ївки, Черкаського, Порічного і Борків. Повідомляють, що підрозділи російського 382-го батальйону морської піхоти 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) діють поблизу Спального.

ЗС РФ продовжують залучати нові добровольчі загони територіальної оборони для відповіді на українське вторгнення в Курську область. Міноборони РФ і адміністрація Бєлгородської області офіційно оголосили 5 вересня про створення добровольчого загону "БАРС-Бєлгород", який захищатиме об'єкти інфраструктури, проводитиме заходи з боротьби з безпілотниками, виявлятиме українські ДРГ, евакуюватиме мирних жителів та "забезпечуватиме режим контртерористичної операції" в Бєлгородській області.

Про формування добровольчого загону "БАРС-Брянськ" для оборони в Брянській області повідомляв і представник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

Харків

Карта DeepState: Харківська область

Українські сили нещодавно відновили позиції на північ від Харкова на тлі російського наступу в Харківській області. Геолокаційні кадри за 4 вересня показують, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Липців. Російські війська продовжили наступ на північ від Харкова в районі Глибокого і Вовчанська 5 вересня.

Представники Харківського угруповання військ України повідомили, що особовий склад російського 7-го мотострілецького полку в районі Лук'янців відчуває брак питної води й відмовляється проводити деякі операції.

Нагадаємо, що за оцінками аналітиків, наступ РФ в Україні завершиться раніше запланованого.

Також повідомлялося, що російські війська вдарили по Павлограду п'ятьма ракетами.