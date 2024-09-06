Уже пів сотні постраждалих: ЗС РФ вдарили по Павлограду п'ятьма ракетами (фото)

Противник, за даними Повітряних сил, застосував п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23, пуски яких здійснювалися з Воронезької та Ростовської областей. Загалом від дій окупантів постраждали щонайменше 50 осіб.

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Уранці 6 вересня російські окупанти атакували місто Павлоград у Дніпропетровській області. У Повітряних силах розкрили деякі деталі терору ЗС РФ.

Зафіксовано удар приблизно о 10:00. Противник атакував ракетами цивільну інфраструктуру в Дніпропетровській області, що призвело до загибелі людини та десятків постраждалих.

"Попередньо застосовано п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Ростовської областей — РФ. На жаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу!" — йдеться у повідомленні.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак також оновив інформацію про наслідки терору російських окупантів. Постраждали 50 осіб. Наймолодшому пораненому — 4, а найстаршому — 86 років. Раніше була інформація, що постраждали щонайменше троє дітей: 4, 9 і 11 років. Ще двоє перебувають у лікарні у важкому стані.

"Усім надають необхідну допомогу. Побиті будинки місцевих. Наслідки ще уточнюють", — написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що військові розповіли про свої успіхи у знищенні ворожих цілей за останній літній місяць. Адже в серпні РФ атакувала Україну практично всім наявним арсеналом дронів.

6 вересня повідомлялося, що ЗС РФ запустили 44 "шахеди" по українських регіонах. Вибухало над Києвом, Львовом і ще в 11 областях. Військові адміністрації чотирьох областей повідомили про перехоплення дронів-камікадзе Shahed-136. Силам ППО вдалося знищити 27 із 44 БПЛА, відзвітували Повітряні сили.