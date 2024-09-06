ЗС РФ запустили 44 "Шахеда", атака триває: вибухало над Києвом, Львовом та ще у 11 областях, деталі

Військові адміністрації чотирьох областей повідомили про збиття "Шахедів". Силам ППО вдалось знешкодити 27 з 44 дронів, відзвітували Повітряні сили.

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В ніч на 6 вересня російські війська вдарили по Україні пів сотнею повітряних засобів ураження. Українцям загрожували 44 дрона-камікадзе "Шахед", а також ракети Х-59 та Х-31П. У Києві повітряна тривога лунала тричі, зранку її оголосили ще раз, продовжуючи полювання на ударні безпілотники ворога. Про деталі нічного обстрілу розповіли на сторінці Facebook командуванням Повітряними силами ЗСУ.

У звіті Повітряних сил зазначено, що росіяни запустили "Шахеди" з трьох полігонів: з-під Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ та з мису Чауда в окупованому Криму. Авіаційні ракети летіли з Брянської області РФ та окупованої Луганщини. Над збиттям дронів працювали літаки, ЗРК, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Результати роботи протиповітряної оборони (ППО) станом на 08:00:

підірвали 27 дронів;

локаційно втрачені — 8;

розвернулись на окуповані ділянки Донеччини — 1.

Засоби ППО працювали у 13 областях:

Сумська; Чернігівська; Київська; Вінницька; Львівська; Миколаївська; Херсонська; Кіровоградська; Дніпропетровська; Полтавська; Харківська; Донецька; Запорізька.

Решта цілей, як припускають, безпілотників, ще літають над північними регіонами України і за ними продовжують полювати, доповіло командування.

Обстріл 6 вересня - Повітряні сили про збиття "Шахедів" ЗС РФ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл 6 вересня — що відомо

На момент публікації статті повітряна тривога тривала у двох регіонах України — на Сумщині та Київщині. Згодом оголосили про загрозу для низки центральних та східних областей.

Обстріл 6 вересня - тривога вночі та зранку по Україні Фото: alerts.in.ua

Київська область. У Telegram-каналі столичної військової адміністрації о 07:07 та 08:22 підтвердили появу дронів ЗС РФ та роботу ППО над містом. Про те, скільки саме БПЛА збили, не повідомили. Крім того, очільник ОВА Руслан Кравченко поки що не публікував деталі нічного обстрілу.

Обстріл 6 вересня - ОВА про "Шахеди" у Київській області Фото: Скриншот

Львівська область. Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив атаку дронів на регіон. З його слів, над областю помітили три БПЛА: усі знищені силами ППО у Львівському районі. Від падіння уламків почалась пожежа, яка зачепила чотири вантажівки у промисловій зоні. Вогонь палав півтори години: його загасили, але машини повністю знищені. Постраждалих людей немає, написав Козицький.

Обстріл 6 вересня - Козицький про "Шахеди" у Львівській області Фото: скриншот

Миколаївська область. Голова ОВА Віталій Кім розповів про збиття семи "Шахедів". Уламки підпалили суху траву у Баштанському районі: її загасили, потерпілих немає, написав посадовець.

Обстріл 6 вересня - Кім про "Шахеди" у Миколаївській області Фото: Скриншот

Дніпропетровська область. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що над областю ефективно попрацювали сили ППО. Бійці збили п'ять дронів (чотири "Шахеда" і один розвідуваний БПЛА) та одну крилату ракету, написав чиновник.

Обстріл 6 вересня - Лисак про "Шахеди" у Дніропетровській області Фото: Скриншот

Керівники інших дев'яти областей повідомляли про початок та завершення тривоги, але не згадували деталі роботи ППО в ніч на 6 вересня

Зазначимо, напередодні, 5 вересня, ЗС РФ запустили по Україні 78 ударних дронів. У Повітряних силах повідомили про збиття 60 БПЛА. 4 вересня сталася трагедія у Львові: росіяни запустили ракети і дрони, які влучили по житлових будинках у обласному центрі. Згідно з даними ДСНС, загинуло семеро людей, дістали поранення — понад 60.

Нагадуємо, 5 вересня народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла деталі про удар РФ по Інституту зв'язку у Полтаві: про кількість людей у корпусах, наявність сховищ та якість турнікетів.