"Склався сходовий майданчик": у ДСНС повідомили деталі загибелі сім'ї в Львові 4 вересня (відео)

Двом дівчатам, які загинули під час ракетного удару РФ по Львову 4 вересня, було 18 та 21 рік, уточнив речник ДСНС Олександр Хорунжий. Тому рятувальники скорегували інформацію про жертв російського обстрілу.

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У ніч на 4 вересня ракети ЗС РФ вдарили по середмістю Львова, заповненому приватною та багатоквартирною забудовою. Після влучання почалися пожежі та з'явилися руйнування, з якими рятувальникам було складно впоратися. Особливо важко було у будинку, де загинула матір з трьома доньками. Про наслідки обстрілу 4 вересня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Хорунжий пояснив, що внаслідок російського удару обвалився сходовий майданчик у будинку. На сходах опинились члени родини — мати і три доньки, які загинули від обстрілу 4 вересня. Рятувальникам довелося застосувати спеціальні інструменти, щоб діяти у вузькому просторі: саме так вони дісталися до тіл загиблих. Чоловіка, який вижив під час удару, рятували за допомогою висотного крана.

"В одній з будівлі, там, де загинуло найбільше людей, там, фактично, склалися сходові майданчики, тож працювати було досить важко. Тут уже краном не обійдешся. Але працювала висотна техніка, поліція допомагала. Діти з мамою перебували в одному просторі, в одному приміщенні, так сталося, що батько перебував зовсім в іншому", — пояснив він.

Після вибуху ракет РФ займання відбулося відразу у кількох локаціях, була небезпека, що вогонь "пошириться у пустотах", додав пресофіцер. Роботу пожежників також ускладнював характер забудови у центрі міста — приватні та багатоквартирні будинки.

"Непросто було працювати, оскільки це фактично в середмісті, стара забудова. Внаслідок влучань виникло декілька осередків пожеж, були пошкоджені житлові будинки, приватні будинки, автомобілі", — пояснив Хорунжий.

Речник ДСНС уточнив інформацію щодо загиблих. З його слів, серед сімох жертв російського удару — одна дитина. Ідеться про 7-річну дівчинку Емілію: її сестри, 21-річна Ярина та 18-річна Дарина, належать до повнолітніх. Внаслідок удару РФ постраждали 63 особи, серед них — дев'ять дітей. Із потерпілими працюють психологи: вони надали допомогу 116 людям, заявив Хорунжий.

Обстріл Львова 4 вересня — деталі

Зазначимо, в ніч на 4 вересня ЗС РФ запустили 42 засоби ураження по Україні, доповіли Повітряні сили ЗСУ. Російські ракети вдарили по центру Львова, пошкодивши забудову неподалік від Львівського вокзалу, розповів зранку мер Андрій Садовий. На місці влучання з'явились рятувальники, які почали розбирати завали та шукати людей. У одному з будинків загинула жінка з трьома дітьми, чоловік дивом врятувався. Як пояснили рятувальники, він повернувся у квартиру за водою, і саме у той момент обвалилися сходи і загинула сім'я. На фото, зробленому на місці трагедії, бачимо скульптуру Діви Марії, яка уціліла після вибухів ракет росіян.

Нагадуємо, зранку 4 вересня Міноборони РФ опублікувало заяву щодо ударів по Полтаві та Львову. Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив Фокусу, з чим пов'язані обстріли 3-4 вересня.