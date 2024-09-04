Російський удар по Львову: як атака 4 вересня повʼязана з наступом ЗС РФ на Донбасі, — експерт

Внаслідок обстрілу у Львові загинула майже ціла сім'я — троє доньок та їхня мати, удар прийшовся на житлову забудову. Фокус дізнався, куди насправді намагався поцілити ворог та як ця атака пов'язана з провалом планів Кремля.

Related video

ЗС РФ атакували Залізничний район Львова, менш як в 1,5 кілометра від вокзалу перекрили рух, а у будинках поблизу спалахнула пожежа. Фокус з'ясував, куди сподівався поцілити ворог.

Вночі на 4 вересня ЗС РФ здійснили комбінований обстріл України, атакувавши в тому числі Львів. Кореспондент Фокуса проінформував про перші потужні вибухи о 4:54. Мер міста Андрій Садовий попереджав місцевих про загрозу "шахедів" та ракет типу Х-47М2 "Кинджал".

О 6:24 стало відомо, що будинки поблизу головного залізничного вокзалу охопив вогонь. Також у мешканців Залізничного району повилітали вікна.

Фото наслідків обстрілу Львова 4 вересня Фото: Андрій Садовий/telegram

Серед жертв і поранених у Львові — діти: наслідки атаки

Під час обстрілу були уражені понад 50 будинків у Львові, з шести з них відбувається відселення людей. Загалом пошкоджень зазнали щонайменше сім історичних пам’яток Львова, зокрема Центр спортивної медицини й реабілітації, розташований в історичній будівлі 1893 року.

Фото постраждалого від обстрілу центру Фото: Telegram / Максим Козицький

Міський голова заявив, що серед постраждалих є діти 10 та 15 років. В ОВА уточнили, що 15-річна дитина перебуває у стані середньої тяжкості. Ще четверо поранених дітей мають легкі ушкодження.

Серед загиблих є 50-річна жінка, яка працювала медсестрою-акушеркою. Також внаслідок удару ЗС РФ по Львову, за попередніми даними, загинула 14-річна дівчинка. Згодом Садовий повідомив, що у власному будинку загинули мати та троє доньок — живим залишився лише батько.

Мати Євгенія та доньки Ярина, Дарина, Емілія загинули 4 вересня Фото: Андрій Садовий/telegram

"У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", — підкреслив мер.

Внаслідок атаки загинули семеро осіб, серед яких одна дитина — 7-річна Емілія. Найстаршому загиблому у Львові на момент атаки було 55 років. Кількість постраждалих на момент публікації матеріалу становить 64 особи, восьмеро з них — діти. Відомо, що були госпіталізовані 15 дорослих та двоє дітей, п'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Фото: Андрій Садовий/telegram Фото: Ігор Клименко/Telegram Фото: ДСНС

Яка була справжня мета удару по Львову?

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фокусу зазначив, що навряд чи ціллю ворожого обстрілу у Львові був залізничний вокзал. З його слів, у ЗС РФ могли бути інші цілі.

"Мені здається, що мета була фактично долетіти максимально близько до центру Львова, щоб продемонструвати картинку (йдеться про руйнування для психологічного тиску та демонстрації сили, — ред.)", — зазначив аналітик.

Фото наслідків обстрілу Львова 4 вересня Фото: ДСНС Фото наслідків обстрілу Львова 4 вересня Фото: ДСНС

Експерт нагадав про комбіновану атаку ЗС РФ проти Києва 2 вересня та підкреслив, що тоді Росія теж намагалася пробитися ракетами ближче до центру столиці, до урядового кварталу. За його оцінкою, країна-агресорка хоче руйнуваннями показати, на що вона здатна і як може обходити українську ППО.

Загалом, як пояснив Мусієнко, цілями ЗС РФ останнім часом стають об’єкти енергетики, райони цивільної забудови й об’єкти оборонної індустрії. Останній вибір пов’язаний з тим, що ворогу "допікає" ефективність українських дронів.

"Просто зараз ще додався один напрямок — це навчальні заклади", — уточнив він.

Аналітик повідомив, що під час обстрілу Львова "Кинджал" прилетів "не зовсім точно", не влучивши у свою ціль. Однак загалом він проблем з точністю на відміну від старіших зразків російських ракет не має.

Трагедія у Львові: новий "виток" російського терору

Мусієнко підтвердив Фокусу, що ЗС РФ зацікавлені в якомога більшій кількості жертв. Свої ракетні удари у Росії сприймають не лише через призму практичних наслідків, але й через призму психологічного терору. Зі слів експерта, мета ворога — деморалізувати українців та ослабити спротив.

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін намагається тиснути на Україну через її безкомпромісність. Тобто через те, що Київ не ведеться на ворожі ультиматуми й не згоден на невигідні угоди, нав’язані Кремлем.

"Для них навпаки: чим більше жертв серед цивільних, тим краще", — підкреслив аналітик.

Він переконаний, що фактор загибелі великої кількості мирних мешканців не зупиняє країну-агресорку, і це підтверджують удари по газосховищах, зокрема вночі на 24 березня, та атака по Київській ГЕС 26 серпня. За оцінкою Мусієнка, жодних запобіжників або бар’єрів у Росії немає.

Він пояснив, що ЗС РФ атакують Україну з порушеннями міжнародного права з самого початку повномасштабної війни, але у цих терористичних атак є певні "витки".

"Теперішній виток вони намагаються прив’язати до того, що, мабуть, Росія все ж розглядала сценарій, що їм вдасться якийсь успішний наступ на Донеччині, вдасться зламати український опір і десь до кінця року змусити Україну сідати за стіл перемовин на російських умовах. Але багато що пішло не за їхнім планом, як уже бувало неодноразово", — уточнив експерт.

Він розповів, що плани ворога зруйнувала Курська операція ЗСУ. Однак в Україні виникли дискусії на тлі ситуації під Покровськом щодо доцільності прориву на територію РФ, а також розпочались обговорення катастрофи винищувача F-16.

"Вони уловили цю хвилю, ось цю нотку таку, і намагаються поглибити ускладнення і погіршення цього психологічного стану у нас. Тому ось ці витки вони теж відстежують", — додав Мусієнко.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що вночі на 4 вересня ворог випустив по Україні 42 повітряні цілі. З 29 ударних дронів були збиті 22. ППО працювала у 10 областях.

У Кривому Розі гриміли вибухи в центральній частині міста — Металургійному районі. Відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких є 10-річна дівчинка.