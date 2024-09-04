ЗСУ відбили позиції у росіян під Донецьком: боєць про ситуацію на Покровському напрямку

За словами лейтенанта з позивним "Алекс", Були моменти, коли окупанти майже повністю захопили Галицинівку, але українські захисники їх посунули. Контроль за населеним пунктом має велике значення для утримання позицій в Невельській "кишені".

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На Покровському напрямку на Донеччині зараз тривають бої за село Галицинівка. Силам оборони вдалося відбити позиції, які раніше захопили росіяни. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"На Покровському напрямку тривають запеклі бої в населеному пункті Галицинівка. Контроль за цим селом має велике значення для утримання позицій в Невельській "кишені". Позиції переходять з рук в руки, були моменти коли п**ари майже повністю взяли село, потім наші пацани відбили частину населеного пункту, тепер знову противник намагається наступати", — проінформував він.

Напередодні боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомляв, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою, але в деяких містах ЗС РФ провалюються і це дуже помітно.

"Вони стартують від Галицинівки та не можуть добігти до Желанного 1-го. Наші козаки вглиб полетіли на розвідку та побачили накопичення п**арів в одному з будинків та прихлопнули свиню мінометом. По Селидовому, не вірте тим хто каже, що ворог з обох боків нас підтискає, тому що не може витягти атаки у лобову, ні, це все маячня. Наші воїни продумали все наперед, тому там поки все добре, ми ще роздамо їм п**ди!", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони відбивали 61 атаку противника, який намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селидового. Основні ж зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селидове і Мирноград.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом окупанти 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Задіювали бронетехніку – зазнали значних втрат.

Нагадаємо, що під час наступу росіян на місто Покровськ на Донеччині Сили оборони за день пошкодили або знищили майже 200 одиниць техніки РФ.