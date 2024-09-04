ВСУ отбили позиции у россиян под Донецком: боец о ситуации на Покровском направлении

По словам лейтенанта с позывным "Алекс", были моменты, когда оккупанты почти полностью захватили Галициновку, но украинские защитники их подвинули. Контроль за населенным пунктом имеет большое значение для удержания позиций в Невельском "кармане".

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На Покровском направлении в Донецкой области сейчас продолжаются бои за село Галициновка. Силам обороны удалось отбить позиции, которые ранее захватили россияне. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои в населенном пункте Галициновка. Контроль за этим селом имеет большое значение для удержания позиций в Невельском "кармане". Позиции переходят из рук в руки, были моменты когда п**ары почти полностью взяли село, потом наши пацаны отбили часть населенного пункта, теперь снова противник пытается наступать", — проинформировал он.

Накануне боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщал, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной, но в некоторых городах ВС РФ проваливаются и это очень заметно.

"Они стартуют от Галициновки и не могут добежать до Желанного 1-го. Наши казаки вглубь полетели на разведку и увидели накопление п**аров в одном из домов и прихлопнули свинью минометом. По Селидово, не верьте тем, кто говорит, что враг с обеих сторон нас поджимает, потому что не может вытащить атаки в лобовую, нет, это все бред. Наши воины продумали все наперед, поэтому там пока все хорошо, мы еще раздадим им п**ды!", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 4 сентября сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны отбивали 61 атаку противника, который пытается продвигаться неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидово. Основные же усилия прикладывает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Дважды нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбил КАБами Селидово и Мирноград.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Галициновка, Украинск, Желанное, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. В целом оккупанты 50 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Задействовали бронетехнику — понесли значительные потери.

Напомним, что во время наступления россиян на город Покровск в Донецкой области Силы обороны за день повредили или уничтожили почти 200 единиц техники РФ.