Наступление на Покровск: ВС РФ за день потеряли почти 200 единиц техники, — Forbes

11 месяцев боев на этом участке фронта обошлось российской армии огромной ценой. Эксперты прогнозируют, что к середине сентября враг дойдет до города Покровск.

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Во время наступления россиян на город Покровск в Донецкой области Силы обороны за день повредили или уничтожили почти 200 единиц техники РФ. Об этом пишет издание Forbes.

Так, после взятия Авдеевки в феврале ВС РФ продолжили наступление в Донецкой области и начали продвигаться в направлении Покровска. Впоследствии они прорвали первую линию украинских резервных позиций в районе Очеретино и линию обороны украинских позиций в районе Ивановки.

Сегодня российская группировка войск находится всего в 9 км от города Покровск, который расположен на важных украинских линиях снабжения всего восточного фронта.

11 месяцев боев на этом участке фронта обошлось российской армии огромной ценой. Аналитик Эндрю Перпетуа 1 сентября насчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских машин и тяжелого вооружения, что стало своеобразным рекордом по потере техники для РФ. Потери Украины были намного меньше: менее трех десятков.

"Можно предположить, что к середине сентября враг дойдет до города, но захватить его не сможет", — прогнозируют в Украинском центре оборонных стратегий.

"Бой за Покровск может стать кульминацией российского наступления в этом году, после чего линия фронта начнет стабилизироваться", — цитирует издание OSINT-аналитиков

Как пишет издание, эти оптимистичные прогнозы основываются на одном рискованном предположении, что россияне не могут немедленно компенсировать свои потери.

Напомним, что боец 24 ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ активизировались на Угледарском направлении и не могут прорваться в город только через природные водоемы.