Могут сформировать клещи и пройти: боец ВСУ о перспективах взятия оккупантами Угледара

После взятия основных рубежей враг методично будет задействовать "мясо" для расширения зоны контроля за рекой Кашлагач, после чего начнет перебрасывать туда технику, предполагает боец Станислав Бунятов.

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Российские оккупанты последние несколько недель активизировались на Угледарском направлении, а от рывка захватить город их сдерживают разве что природные водоемы в этом районе. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" рассказал боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Движения п**аров на Угледарском направлении очень неутешительны для нас. Все что сдерживает сейчас врага от рывка к северо-западу от Угледара — природные водоемы. Из собственного опыта скажу, что в 2022 году мы без техники смогли взять штурмом Павловку. Переходов возле дамб хватает, если их будут плохо контролировать, п**ары пролезут", — написал он.

Боец предполагает, что после взятия основных рубежей механизированными штурмами, враг методично будет задействовать мясо для расширения зоны контроля за рекой Кашлагач, после чего начнет перебрасывать туда технику, если в этом будет смысл, поскольку к тому времени клещи могут сформироваться со стороны Водяного.

"Время бездумных мясных штурмов у п**аров похоже закончилось, сейчас это хоть и мясные, но продуманные штурмы, с заранее рассчитанными потерями и резервами. У нас элементарно меньше людей и средств. Надеюсь, что рано или поздно СБС (Силы беспилотных систем) вытянут обстановку из критической, хотя бы до умеренной", — отметил Бунятов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 3 сентября сообщили, что на Временском направлении российские захватчики совершили 21 наступательное действие возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты с двух сторон атакуют Угледар, давят западнее Павловки и Водяного и почти выбили Силы обороны из Константиновки.