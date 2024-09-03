Можуть сформувати кліщі і пройти: боєць ЗСУ про перспективи взяття окупантами Вугледара

Після взяття основних рубежів ворог методично буде задіювати "мʼясо" для розширення зони контролю за річкою Кашлагач, після чого почне перекидати туди техніку, припускає боєць Станіслав Бунятов.

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Російські окупанти останні кілька тижнів активізувалися на Вугледарському напрямку, а від ривка захопити місто їх стримують хіба що природні водойми в цьому районі. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів боєць 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Рухи п**арів на Вугледарському напрямку дуже невтішні для нас. Все, що стримує зараз ворога від ривка до північного заходу від Вугледару — природні водойми. З власного досвіду скажу, що в 2022 році ми без техніки змогли взяти штурмом Павлівку. Переходів біля дамб вистачає, якщо їх будуть погано контролювати, п**ари пролізуть", — написав він.

Боєць припускає, що після взяття основних рубежів механізованими штурмами, ворог методично буде задіювати мʼясо для розширення зони контролю за річкою Кашлагач, після чого почне перекидати туди техніку, якщо в цьому буде сенс, оскільки до того часу кліщі можуть сформуватися з боку Водяного.

"Час бездумних мʼясних штурмів у п**арів схоже закінчився, нараз це хоч і мʼясні, але продумані штурми, з завчасно розрахованими втратами і резервами. У нас елементарно менше людей та засобів. Сподіваюсь, що рано чи пізно СБС (Сили безпілотних систем) витягнуть обстановку з критичної, хоча би до помірної", — зазначив Бунятов.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 вересня повідомили, що на Времівському напрямку російські загарбники здійснили 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти з двох боків атакують Вугледар, тиснуть західніше Павлівки і Водяного та майже вибили Сили оборони з Костянтинівки.