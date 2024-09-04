Наступ на Покровськ: ЗС РФ за день втратили майже 200 одиниць техніки, — Forbes

11 місяців боїв на цій ділянці фронту обійшлося російській армії величезною ціною. Експерти прогнозують, що до середини вересня ворог дійде до міста Покровськ.

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Під час наступу росіян на місто Покровськ на Донеччині Сили оборони за день пошкодили або знищили майже 200 одиниць техніки РФ. Про це пише видання Forbes.

Так, після взяття Авдіївки в лютому ЗС РФ продовжили наступ на Донеччині і почали просуватися в напрямку Покровська. Згодом вони прорвали першу лінію українських резервних позицій в районі Очеретиного та лінію оборони українських позицій в районі Іванівки.

Сьогодні російське угруповання військ перебуває всього в 9 км від міста Покровськ, яке розташоване на важливих українських лініях постачання всього східного фронту.

11 місяців боїв на цій ділянці фронту обійшлося російській армії величезною ціною. Аналітик Ендрю Перпетуа 1 вересня нарахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських машин і важкого озброєння, що стало своєрідним рекордом із втрати техніки для РФ. Втрати України були набагато меншими: менше трьох десятків.

"Можна припустити, що до середини вересня ворог дійде до міста, але захопити його не зможе", – прогнозують в Українському центрі оборонних стратегій .

"Бій за Покровськ може стати кульмінацією російського наступу цього року, після чого лінія фронту почне стабілізуватися", – цитує видання OSINT-аналітиків

Як пише видання, ці оптимістичні прогнози ґрунтуються на одному ризикованому припущенні, що росіяни не можуть негайно компенсувати свої втрати.

Нагадаємо, що боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ активізувались на Вугледарському напрямку та не можуть прорватись до міста лише через природні водойми.