Российский удар по Львову: как атака 4 сентября связана с наступлением ВС РФ на Донбассе, — эксперт

В результате обстрела во Львове погибла почти целая семья — трое дочерей и их мать, удар пришелся на жилую застройку. Фокус узнал, куда на самом деле пытался попасть враг и как эта атака связана с провалом планов Кремля.

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ВС РФ атаковали Железнодорожный район Львова, менее чем в 1,5 километра от вокзала перекрыли движение, а в домах поблизости вспыхнул пожар. Фокус выяснил, куда надеялся попасть враг.

Ночью на 4 сентября ВС РФ осуществили комбинированный обстрел Украины, атаковав в том числе Львов. Корреспондент Фокуса проинформировал о первых мощных взрывах в 4:54. Мэр города Андрей Садовый предупреждал местных об угрозе "шахедов" и ракет типа Х-47М2 "Кинжал".

В 6:24 стало известно, что дома вблизи главного железнодорожного вокзала охватил огонь. Также у жителей Железнодорожного района повылетали окна.

Фото последствий обстрела Львова 4 сентября Фото: Андрей Садовый/telegram

Среди жертв и раненых во Львове — дети: последствия атаки

Во время обстрела были поражены более 50 домов во Львове, из шести из них происходит отселение людей. В целом повреждения получили по меньшей мере семь исторических памятников Львова, в том числе Центр спортивной медицины и реабилитации, расположенный в историческом здании 1893 года.

Фото пострадавшего от обстрела центра Фото: Telegram / Максим Козицкий

Городской голова заявил, что среди пострадавших есть дети 10 и 15 лет. В ОГА уточнили, что 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести. Еще четверо раненых детей имеют легкие повреждения.

Среди погибших есть 50-летняя женщина, которая работала медсестрой-акушеркой. Также в результате удара ВС РФ по Львову, по предварительным данным, погибла 14-летняя девочка. Впоследствии Садовый сообщил, что в собственном доме погибли мать и трое дочерей — живым остался только отец.

Мать Евгения и дочери Ярина, Дарья, Эмилия погибли 4 сентября Фото: Андрей Садовый/telegram

"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее", — подчеркнул мэр.

В результате атаки погибли семь человек, среди которых один ребенок — 7-летняя Эмилия. Самому старшему погибшему во Львове на момент атаки было 55 лет. Количество пострадавших на момент публикации материала составляет 64 человека, восемь из них — дети. Известно, что были госпитализированы 15 взрослых и двое детей, пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Андрей Садовый/telegram Фото: Игор Клименко/Telegram Фото: ГСЧС

Какова была настоящая цель удара по Львову?

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фокусу отметил, что вряд ли целью вражеского обстрела во Львове был железнодорожный вокзал. По его словам, у ВС РФ могли быть другие цели.

"Мне кажется, что цель была фактически долететь максимально близко к центру Львова, чтобы продемонстрировать картинку (речь идет о разрушении для психологического давления и демонстрации силы, — ред.)", — отметил аналитик.

Фото последствий обстрела Львова 4 сентября Фото: ГСЧС Фото последствий обстрела Львова 4 сентября Фото: ГСЧС

Эксперт напомнил о комбинированной атаке ВС РФ против Киева 2 сентября и подчеркнул, что тогда Россия тоже пыталась пробиться ракетами ближе к центру столицы, к правительственному кварталу. По его оценке, страна-агрессор хочет разрушениями показать, на что она способна и как может обходить украинскую ПВО.

В целом, как пояснил Мусиенко, целями ВС РФ в последнее время становятся объекты энергетики, районы гражданской застройки и объекты оборонной индустрии. Последний выбор связан с тем, что врагу "допекает" эффективность украинских дронов.

"Просто сейчас еще добавилось одно направление — это учебные заведения", — уточнил он.

Аналитик сообщил, что во время обстрела Львова "Кинжал" прилетел "не совсем точно", не попав в свою цель. Однако в целом он проблем с точностью в отличие от более старых образцов российских ракет не имеет.

Трагедия во Львове: новый "виток" российского террора

Мусиенко подтвердил Фокусу, что ВС РФ заинтересованы в как можно большем количестве жертв. Свои ракетные удары в России воспринимают не только через призму практических последствий, но и через призму психологического террора. По словам эксперта, цель врага — деморализовать украинцев и ослабить сопротивление.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин пытается давить на Украину из-за ее бескомпромиссности. То есть из-за того, что Киев не ведется на вражеские ультиматумы и не согласен на невыгодные соглашения, навязанные Кремлем.

"Для них наоборот: чем больше жертв среди гражданских, тем лучше", — подчеркнул аналитик.

Он убежден, что фактор гибели большого количества мирных жителей не останавливает страну-агрессора, и это подтверждают удары по газохранилищам, в частности ночью на 24 марта, и атака по Киевской ГЭС 26 августа. По оценке Мусиенко, никаких предохранителей или барьеров у России нет.

Он пояснил, что ВС РФ атакуют Украину с нарушениями международного права с самого начала полномасштабной войны, но у этих террористических атак есть определенные "витки".

"Нынешний виток они пытаются привязать к тому, что, видимо, Россия все же рассматривала сценарий, что им удастся какое-то успешное наступление на Донетчине, удастся сломать украинское сопротивление и где-то до конца года заставить Украину садиться за стол переговоров на российских условиях. Но многое пошло не по их плану, как уже бывало неоднократно", — уточнил эксперт.

Он рассказал, что планы врага разрушила Курская операция ВСУ. Однако в Украине возникли дискуссии на фоне ситуации под Покровском о целесообразности прорыва на территорию РФ, а также начались обсуждения катастрофы истребителя F-16.

"Они уловили эту волну, вот эту нотку такую, и пытаются углубить осложнение и ухудшение этого психологического состояния у нас. Поэтому вот эти витки они тоже отслеживают", — добавил Мусиенко.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что ночью на 4 сентября враг выпустил по Украине 42 воздушные цели. Из 29 ударных дронов были сбиты 22. ПВО работала в 10 областях.

В Кривом Роге гремели взрывы в центральной части города — Металлургическом районе. Известно о пяти пострадавших, среди которых есть 10-летняя девочка.