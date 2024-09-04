Среди жертв — ребенок и медсестра: последствия атаки ВС РФ на Львов (видео)

По данным местных властей, большинство тех, кто получил ранения, были госпитализированы. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а жертвами удара стали как минимум трое человек.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и в этот раз от действий противника пострадал Львов. Десятки людей пострадали, а еще двое погибли. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

Россия атаковала Львов при помощи аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" и дронов-камикадзе иранского происхождения "шахед". В городе работала ПВО.

В результате российского обстрела, как написал мэр Андрей Садовый в своем Telegram-канале, пострадали двое детей 10 и 15 лет. Позже их количество увеличилось до 5. 15 людей, которые получили ранения, были госпитализированы и 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что по состоянию на 07:43 количество пострадавших увеличилось до 23 человек.

"Среди пострадавших — пятеро детей. То, что известно по состоянию на сейчас: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо — имеют легкие повреждения. Соболезнования родным двух людей, которых мы потеряли этой ночью", — написал Максим Козицкий.

Также российский террор забрал жизни нескольких людей, писали в ОВА. Позже эту информацию подтвердил и мэр Львова Андрей Садовый. Жертвами обстрела стали мужчина и женщина.

"Медики сообщили о смерти женщины и мужчины. Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем. Соболезнования родным!" — написал Андрей Садовый.

В 08:02 Максим Козицкий сообщил о третьем погибшем человеке. Предварительно жервтой атаки стала девочка 14 лет, а количество пострадавших выросло до 25.

Дополнительно городские власти сообщили о том, что пришлось на некоторое время перекрыть для движения несколько улиц Львова. В частности речь идет про ограничения на Скниловском мосту и на улице Коновальца. Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал, а автобусы 52,92,21,84 курсируют по измененному маршруту — по улице Сборочная.

На опубликованных журналистами "Суспiльного" кадрах можно заметить некоторые последствия атаки ВС РФ по гражданской инфраструктуре. Вокруг домов валяются осколки от окон, обсыпалась штукатурка и на некоторых участках повреждена крыша. Также местные Telegram-каналы делились видео, которое было снято практически сразу после обстрела, где можно лицезреть пожар на одном из зданий.

Напомним, 4 сентября РФ атаковала Украину "кинжалами", Х-101 и дронами. В результате во Львове есть попадания в жилые дома. Во Львове около 5 утра начали раздаваться очень мощные взрывы. Впоследствии местные власти сообщили, что в результате ракетной атаки загорелись несколько жилых домов рядом с главным железнодорожным вокзалом Львова.