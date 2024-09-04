Серед жертв — дитина і медсестра: наслідки атаки ЗС РФ на Львів (відео)

За даними місцевої влади, більшість тих, хто дістав поранення, було госпіталізовано. П'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані, а жертвами удару стали щонайменше троє людей.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і цього разу від дій противника постраждав Львів. Десятки людей постраждали, а ще двоє загинули. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

Росія атакувала Львів за допомогою аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" і дронів-камікадзе іранського походження "шахед". У місті працювала ППО.

Унаслідок російського обстрілу, як написав мер Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, постраждали двоє дітей 10 і 15 років. Пізніше їхня кількість збільшилася до 5. 15 людей, які дістали поранення, були госпіталізовані, і 5 із них перебувають у важкому стані.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що станом на 07:43 кількість постраждалих збільшилася до 23 осіб.

"Серед постраждалих — п'ятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває в стані середньої тяжкості, четверо — мають легкі ушкодження. Співчуття рідним двох людей, яких ми втратили цієї ночі", — написав Максим Козицький.

Також російський терор забрав життя кількох людей, писали в ОВА. Пізніше цю інформацію підтвердив і мер Львова Андрій Садовий. Жертвами обстрілу стали чоловік і жінка.

"Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою в 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!" — написав Андрій Садовий.

О 08:02 Максим Козицький повідомив про третю загиблу людину. Попередньо жертвою атаки стала дівчинка 14 років, а кількість постраждалих зросла до 25.

Додатково міська влада повідомила про те, що довелося на деякий час перекрити для руху кілька вулиць Львова. Зокрема, йдеться про обмеження на Скнилівському мосту та на вулиці Коновальця. Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал, а автобуси 52,92,21,84 курсуватимуть за зміненим маршрутом — вулицею Збиральна.

На опублікованих журналістами "Суспільного" кадрах можна помітити деякі наслідки атаки ЗС РФ по цивільній інфраструктурі. Навколо будинків валяються осколки від вікон, обсипалася штукатурка і на деяких ділянках пошкоджено дах. Також місцеві Telegram-канали ділилися відео, яке було знято практично одразу після обстрілу, де можна споглядати пожежу на одній із будівель.

Нагадаємо, 4 вересня РФ атакувала Україну "кинджалами", Х-101 і дронами. У результаті у Львові є влучання в житлові будинки. У Львові приблизно о 5 ранку почали лунати дуже потужні вибухи. Згодом місцева влада повідомила, що внаслідок ракетної атаки загорілися кілька житлових будинків поруч із головним залізничним вокзалом Львова.