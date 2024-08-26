Атака на Киевскую ГЭС: есть повреждения, но угрозы прорыва нет, — Forbes

Как говорил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота., что разрушить Киевскую ГЭС очень тяжело, но если это произойдет – может затопить подвалы в прилегающих к Днепру районах Киева.

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Ракеты и беспилотники во время массированной атаки 26 августа целили в Киевскую гидроэлектростанцию. Об этом пишет издание Forbes cо ссылкой на анонимного топ-менеджера государственной энергокомпании.

По его словам, в результате обстрелов есть попадание и повреждение. Однако угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет.

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Кроме того, как ранее говорил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота., что разрушить Киевскую ГЭС очень тяжело, но если это произойдет – может затопить подвалы в прилегающих к Днепру районах Киева и на время исчезнет питьевая вода. Он заявил, что крупнейшие украинские ГЭС практически невозможно разрушить снаружи.

Угроза Киевской ГЭС: что известно

Напомним, что глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее заявлял, что Киевская ГЭС достаточно прочная, чтобы выстоять во время ракетного обстрела ВС РФ. Ее не стоит сравнивать с Каховской ГЭС, которую взорвали россияне в июне 2023 года. По его словам, спецслужбы РФ распространяют предположения о разрушениях, чтобы напугать украинцев. При упоминании о Каховской ГЭС следует помнить, что россияне ее взрывали изнутри, а не извне, пояснил он.

Также в ОВА заявили, что в Киевской области повреждены два энергообъекта, пострадал пятимесячный ребенок. Руслан Кравченко заявил, что в результате атаки полностью уничтожен один дом, еще один значительно поврежден.

Еще сообщалось, что после атаки на Украину в Молдове произошли перебои со светом. Украинским диспетчерам удалось перенастроить схему энергоснабжения и сейчас в стране потребители обеспечиваются электроэнергией местной генерации.