Ракетный удар по Львову: количество жертв возросло до семи, среди них — дети (фото)

В больницах Львова находятся 35 пострадавших, 11 из них — в критическом состоянии. Вероятно под завалами еще могут быть люди.

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Количество погибших во Львове в результате российской атаки возросло до семи. Среди них — трое детей. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Очень много поражений, это более 50 домов. Большая часть — это сердце нашего города, историческое наследие. Уже точно понимаем, что из шести домов людей отселяем", — заявил он.

Две школы в городе сегодня не будут работать. Также поражены два медицинских объекта.

По словам руководительницы анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Натальи Матолинец, в больницы доставили 35 пациентов, 11 из них находятся в критическом состоянии.

У пострадавших — взрывные осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.

В Офисе генпрокурора сообщили, что ранены 40 человек. Точное количество пострадавших уточняется. Вероятно под завалами еще могут находиться люди.

Президент Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий вражеского удара по Львову и в очередной раз призвал западных партнеров позволить Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", — отметил глава государства.

В результате ночной атаки по Львову на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации, сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

"Повреждено его историческое здание. Выбиты более 70 окон. От ударной волны повыносило рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура", — отметил он.

Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.

Во Львове поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации Во Львове поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации Во Львове поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации Во Львове поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации Во Львове поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации Во Львове поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации Во Львове поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации

Всего во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины, добавил Козицкий.

Напомним, ночью 4 сентября ВС РФ атаковали Львов аэробаллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал" и "шахедами".