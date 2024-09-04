Ракетний удар по Львову: кількість жертв зросла до семи, серед них — діти (фото)

У лікарнях Львова перебувають 35 постраждалих, 11 з них — у критичному стані. Ймовірно під завалами ще можуть бути люди.

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Кількість загиблих у Львові внаслідок російської атаки зросла до семи. Серед них — троє дітей. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Дуже багато уражень, це більше 50 будинків. Велика частина — це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відселяємо", — заявив він.

Дві школи у місті сьогодні не будуть працювати. Також уражено два медичних об'єкти.

За словами керівниці анестезіологічної служби Першого медоб’єднання Львова Наталії Матолінець, до лікарень доправили 35 пацієнтів, 11 з них перебувають у критичному стані.

У постраждалих — вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також поранення внутрішніх органів, травми легень та судин.

В Офісі генпрокурора повідомили, що поранено 40 людей. Точна кількість постраждалих уточнюється. Ймовірно під завалами ще можуть знаходитись люди.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків ворожого удару по Львову і вчергове закликав західних партнерів дозволити Україні бити далекобійними ракетами по території РФ.

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", — зазначив глава держави.

Унаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації, повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

"Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура", — зазначив він.

Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення.

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Загалом у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України, додав Козицький.

Нагадаємо, вночі 4 вересня ЗС РФ атакували Львів аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал" і "шахедами".