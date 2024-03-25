Из-за вражеской атаки утром 24 марта по западу Украины и попадания в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаза" было повреждено технологическое оборудование. Эксперты отмечают, что повреждения могут быть достаточно серьезными, поскольку пожар длился достаточно долго.

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Группа "Нафтогаз" продолжает обеспечивать стабильное газоснабжение украинцев после обстрела инфраструктуры одного из украинских подземных хранилищ газа в ночь на 24 марта. Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов на своей странице в Facebook.

"Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС — Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, ведь газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако мы имеем достаточно резервных мощностей", — сообщил Чернышов.

По словам Чернышова, атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. А в отношении заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме

По его словам, атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. А в отношении заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме.

"Ситуация под контролем наших специалистов и всех задействованных служб", — добавил председатель правления "НАК Нафтогаз".

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Пожар на газовом хранилище "Нафтогаза": что известно

В результате вражеского обстрела в ночь на 24 марта была повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ "Нафтогаза" в западной области, однако объемы повреждений пока неизвестны.

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии Фокусу предположил, что повреждения объектов группы "Нафтогаз" на западе страны довольно серьезные.

"Можем лишь оперировать только тем, что сказано на официальном уровне. В то же время, мне кажется, что повреждения достаточно серьезные, поскольку пожар, который возник на объекте, его потушили только вечером того же дня. Он продолжался достаточно долго. Мы знаем, что был второй ракетный удар по объекту "Кинжалами". Соответственно огнеборцы вынуждены были сделать паузу в ликвидации последствий. Мы не знаем, насколько серьезным был второй удар, но, если говорить о газовом хранилище, то надо понимать, что там сотни скважин эксплуатационных, поэтому я не уверен, что они попали именно по скважинам, возможно по другим объектам, на которых происходит подготовка газа, его учет. Но пока предлагаю дождаться официальных сообщений, насколько долго будут продолжаться там работы по восстановлению. Вместе с тем мы видим сообщения от "Нафтогаза" о том, что это не повлияло на работу ГТС", — сообщил эксперт.

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Как повреждение мощностей Нафтогаза повлияет на европейских покупателей

Хотя по заявлению главы группы "Нафтогаз", попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа критических последствий для обеспечения работы ПХГ не несет и не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям, это мощный сигнал европейским партнерам, ведь россияне нанесли удар не только по украинской газовой безопасности, но и ЕС.

"Относительно возможностей заказчиков услуг хранения газа, тоже давайте дождемся. Пока есть такое сообщение, что это не повлияет на эту возможность. вместе с тем, мне кажется, что это очень важный сигнал прежде всего европейским компаниям. Несмотря на все усилия, которые были предприняты в том, чтобы заверить европейских партнеров в том, что наши хранилища надежны и позволят даже в условиях войны это делать, все равно такие удары несут определенные риски. Мне кажется, что это удар не только по украинской газовой безопасности, но и по европейской. Поэтому реакция на такие удары должна быть достаточно жесткой. По крайней мере со стороны европейского рынка и ЕС в целом", — добавил Ницович.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук предположил, что речь идет о больших объемах возгорания ПХГ на западе страны и повреждении одного из газообменных пунктов "Укртрансгаза".

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"Фактически это основа подземных хранилищ Украины. Скорее всего, можно говорить о повреждении газообменного пункта "Укртрансгаза", который отвечает за закачку газа и его подъем. Скорее всего, это было попадание в среду газообменного пункта. Насколько он важен? Нет ничего неважного. Я скажу, что это проблема непростая. При отсутствии официальных подробностей относительно повреждений, можно предположить, что ощутить последствия потребители смогут следующей зимой. А в целом проблема обострится, раньше, в июне-июле 2024 года, когда начнется активная фаза закачки газа", — пояснил эксперт.

Поврежденные в результате ударов ВС РФ объекты, потребуют быстрого ремонта, ведь иначе будет сокращен темп закачки газа и, соответственно, меньше газа сможет попасть в подземные хранилища

Он добавил, что объекты, которые повреждены в результате ударов ВС РФ, потребуют быстрого ремонта, ведь иначе будет сокращен темп закачки газа и, соответственно, меньше газа сможет попасть в подземные хранилища.

"Проблема в том, если не удастся отремонтировать этот пункт, тогда придется сокращать добычу газа. Я сегодня не готов сказать, какой именно объем сокращения добычи, но предположу, что до 30%.

Если ситуация хуже и приведет к тому, что объект не смогут отремонтировать до начала отопительного сезона, закачка будет продолжаться на имеющихся возможностях, соответственно нужный объем газа закачать будет невозможно. Это приведет к тому, что у нас зимой будет мало газа в подземных хранилищах", — добавил Юрий Корольчук.

После аварийной ситуации, встанет вопрос и о гарантиях для европейских партнеров Фото: Getty Images

После аварийной ситуации, встанет вопрос и о гарантиях для европейских партнеров.

"Если будет восстановлено все, тогда не должно ничего поменяться, но все будет зависеть от того, как пройдут ремонтные работы. Думаю, что удар по пункту был нанесен целенаправленно. Поэтому это можно считать сигналом для европейских трейдеров", — добавил он.

Напомним, утром 24 марта ВС РФ нанесли удар по Львовской области. Оккупанты трижды за несколько часов поразили один и тот же объект критической инфраструктуры. Первый раз атаковали беспилотниками, а позже задействовали ракеты "Кинжал". Пожарных, которые тушили возгорание от предыдущей атаки, вовремя предупредили, и они успели переместиться в безопасное место.

Ранее Фокус со ссылкой на заявление компании "Нафтогаз Украины" писал, что за всю историю независимости Украины зима 2023-2024 стала первой, которую страна прошла за счет газа собственной добычи. По словам экспертов, 12,3 млн потребителей продолжают получать газ.

"В целом средний уровень запасов на сегодня примерно такой, каким он был три-четыре года назад", — рассказал ранее Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.