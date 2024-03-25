Через ворожу атаку вранці 24 березня по заходу України і влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу "Укртрансгазу" було пошкоджене технологічне обладнання. Експерти зазначають, що пошкодження можуть бути досить серйозними, оскільки пожежа тривала досить довго.

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Група "Нафтогаз" продовжує забезпечувати стабільне газопостачання українцям після обстрілу інфраструктури одного з українських підземних сховищ газу в ніч проти 24 березня. Про це повідомив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов на своїй сторінці в Facebook.

"Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями ПЛАС — Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей", — повідомив Чернишов.

За словами Чернишова, атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. А щодо замовників послуг, то зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі

За його словами, атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. А щодо замовників послуг, то зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі.

"Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх залучених служб", — додав голова правління "НАК Нафтогаз".

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Пожежа на газовому сховищі "Нафтогазу": що відомо

За результатом ворожого обстрілу в ніч проти 24 березня було пошкоджено наземну інфраструктуру одного із підземних сховищ "Нафтогазу" у західній області, проте об'єми пошкоджень поки невідомі.

Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович у коментарі Фокусу припустив, що пошкодження обʼєктів групи "Нафтогаз" на заході країни доволі серйозні.

"Можемо лише оперувати тільки тим, що сказано на офіційному рівні. Водночас, мені здається, що пошкодження досить серйозні, оскільки пожежу, яка виникла на об'єкті, її загасили лише ввечері того ж дня. Вона тривала досить довго. Ми знаємо, що був другий ракетний удар по об'єкту "Кинджалами". Відповідно вогнеборці змушені були зробити паузу в ліквідації наслідків. Ми не знаємо, наскільки серйозним був другий удар, але, якщо говорити про газове сховище, то треба розуміти, що там сотні свердловин експлуатаційних, тому я не впевнений, що вони поцілили саме по свердловинах, можливо по інших об'єктах, на яких відбувається підготовка газу, його облік. Але поки пропоную дочекатися офіційних повідомлень, наскільки довго триватимуть там роботи з відновлення. Разом з тим ми бачимо повідомлення від "Нафтогазу" про те, що це не вплинуло на роботу ГТС", — повідомив експерт.

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Як пошкодження потужностей Нафтогазу вплине на європейських покупців

Хоча за заявою голови групи "Нафтогаз", влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ не несе і не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам, це потужний сигнал європейським партнерам, адже росіяни завдали удару не тільки по українській газовій безпеці, але й ЄС.

"Щодо можливостей замовників послуг зберігання газу, теж давайте дочекаємося. Поки є таке повідомлення, що це не вплине на цю можливість. разом з тим, мені здається, що це дуже важливий сигнал передусім європейським компаніям. Попри всі зусилля, які були здійснені в тому щоб запевнити європейських партнерів в тому, що наші сховища надійні і дозволять навіть в умовах війни це робити, все одно такі удари несуть певні ризики. Мені здається, що це удар не тільки по українській газовій безпеці, але й по європейським. Тому реакція на такі удари має бути досить жорсткою. Принаймні з боку європейського ринку і ЄС в цілому", — додав Ніцович.

Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук припустив, що йдеться про великі обсяги загоряння ПСГ на заході країни і пошкодження одного з газообмінних пунктів "Укртрансгазу".

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"Фактично це основа підземних сховищ України. Скоріше за все, можна говорити про пошкодження газообмінного пункту "Укртрансгазу", який відповідає за закачування газу і його підйом. Скоріше за все, це було потрапляння в середовище газообмінного пункту. Наскільки він важливий?.. Немає нічого неважливого. Я скажу, що це проблема непроста. За відсутності офіційних подробиць щодо пошкоджень, можна припустити, що відчути наслідки споживачі зможуть наступної зими. А загалом проблема загостриться, раніше, в червні-липні 2024 року, коли почнеться активна фаза закачки газу", — пояснив експерт.

Об’єкти, що були пошкоджені внаслідок ударів ЗС РФ, потребуватимуть швидкого ремонту, адже інакше буде скорочено темп закачки газу і, відповідно, менше газу зможе потрапити до підземних сховищ

Він додав, що об’єкти, які пошкоджені внаслідок ударів ЗС РФ, потребуватимуть швидкого ремонту, адже інакше буде скорочено темп закачки газу і, відповідно, менше газу зможе потрапити до підземних сховищ.

"Проблема в тому, якщо не вдасться відремонтувати цей пункт, тоді доведеться скорочувати видобуток газу. Я сьогодні не готовий сказати, який саме обсяг скорочення видобутку, але припущу, що до 30%.

Якщо ситуація гірша і призведе до того, що об'єкт не зможуть відремонтувати до початку опалювального сезону, закачування буде тривати на наявних можливостях, відповідно потрібний обсяг газу закачати буде неможливо. Це призведе до того, що в нас взимку буде мало газу в підземних сховищах", — додав Юрій Корольчук.

Після аварійної ситуації, постане питання і щодо гарантій для європейських партнерів Фото: Getty Images

Після аварійної ситуації, постане питання і щодо гарантій для європейських партнерів.

"Якщо буде відновлено все, тоді не повинно нічого помінятися, але все залежатиме від того, як пройдуть ремонтні роботи. Думаю, що удару по пункту було завдано цілеспрямовано. Тому це можна вважати сигналом для європейських трейдерів", — додав він.

Нагадаємо, вранці 24 березня ЗС РФ завдали удару по Львівській області. Окупанти тричі за кілька годин вразили один і той самий об'єкт критичної інфраструктури. Перший раз атакували безпілотниками, а пізніше використали ракети "Кинджал". Пожежників, які гасили загоряння від попередньої атаки, вчасно попередили, і вони встигли переміститися в безпечне місце.

Раніше Фокус із посиланням на заяву компанії "Нафтогаз України" писав, що за всю історію незалежності України зима 2023-2024 стала першою, яку країна пройшла за рахунок газу власного видобутку. За словами експертів, 12,3 млн споживачів продовжують отримувати газ.

"Загалом середній рівень запасів на сьогодні приблизно такий, яким він був три-чотири роки тому", — розповів раніше Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.