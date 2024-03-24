РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" ракетами: є пошкодження, триває ліквідація

Російські окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури ракетами. А кількома днями раніше, 22 березня, під час однієї з наймасштабніших атак на енергосистему України, ЗС РФ також атакували "Нафтогаз".

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На заході України внаслідок російської атаки було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу". Про це повідомив СЕО "Нафтогазу" Олексій Чернишов на своїй офіційній сторінці у Facebook у неділю, 24 березня.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є пошкодження об'єктів Група Нафтогаз на заході. Попередньо — без постраждалих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом", — написав він.

Атака на "Нафтогаз": що про неї було відомо раніше

Зазначимо, що 22 березня вночі противник здійснив чергову атаку — одну з наймасштабніших — на енергетичну систему України. Під час цього обстрілу також, як і сьогодні, були пошкодження, зокрема й на об'єктах Групи "Нафтогаз". Співробітники компанії не постраждали. А фахівці одразу ж почали працювати над відновленням завданих збитків. Тож удень 22 березня на частині знеструмлених об'єктів уже було відновлено постачання електроенергії, а газовики продовжили працювати над відновленням пошкоджених газових мереж.

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Нагадаємо, вранці 24 березня ЗС РФ завдали удару по Львівській області. Окупанти тричі за кілька годин вразили один і той самий об'єкт критичної інфраструктури. Перший раз атакували безпілотниками, а пізніше задіяли ракети "Кинджал". Пожежників, які гасили загоряння від попередньої атаки, вчасно попередили, і вони встигли переміститися в безпечне місце.

Нагадаємо, ЗС РФ масовано атакували Україну 24 березня. Російські окупанти цілилися по об'єктах критичної інфраструктури. Їм вдалося вразити об'єкти критичної інфраструктури в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, через що люди залишилися без світла і тепла.