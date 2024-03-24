Нічний обстріл України: російська ракета залетіла на територію Польщі

За даними польського командування, об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув і пробув там протягом 39 секунд.

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Під час масштабної ракетної атаки на Україну в ніч на неділю, 24 березня, одна з російських ракет потрапила на територію Польщі. Унаслідок інциденту польську авіацію було піднято в повітря, про це повідомили на сторінці Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

За даними джерела, це сталося в районі Осердува.

"24 березня о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України", — ідеться в повідомленні.

Польські військові зазначили, що об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там протягом 39 секунд.

"Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні ввечері були запущені всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого було задіяно польську та союзну авіацію", — уточнили у відомстві.

Також було зазначено, що польські військові продовжують стежити за ситуацією в Україні.

Що відомо про обстріл 24 березня

24 березня російські військові знову атакували територію України, застосовуючи як безпілотні літальні апарати, так і ракети. Це була вже третя атака за останні чотири дні. Особливо постраждав Київ, де спрацювала система протиповітряної оборони. Наразі відомо про атаку на Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

Нагадаємо, що Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що вранці, 29 грудня, непізнаний бортовий об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною. У ЗМІ додали, що місцеві жителі чули сильний шум і свист.