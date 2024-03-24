Ночной обстрел Украины: российская ракета залетела на территорию Польши

По данным польского командования, объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув и пробыл там в течении 39 секунд.

Related video

Во время масштабной ракетной атаки на Украину в ночь на воскресенье, 24 марта, одна из российских ракет попала на территорию Польши. В результате инцидента польская авиация была поднята в воздух.Об этом сообщили на странице Оперативного командования Вооруженных Сил Польши. .

По данным источника, это произошло в райне Осердува.

"24 марта в 4.23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины", — говорится в сообщении.

Польские военные отметили, что объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и пробыл там в течение 39 секунд.

"В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня вечером были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего была задействована польская и союзная авиация", — уточнили в ведомстве.

Также было отмечено, что польские военные продолжают следить за ситуацией в Украине.

Что известно про обстрел 24 марта

24 марта российские военные снова атаковали территорию Украины, применяя как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты. Это была уже третья атака за последние четыре дня. Особенно пострадал Киев, где сработала система противовоздушной обороны. На данный момент известно про атаку на Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

Напомним, что Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что утром, 29 декабря, неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной. В СМИ добавили, что местные жители слышали сильный шум и свист.