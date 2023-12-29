Массированный обстрел Украины: над Польшей пролетел неизвестный объект

В польских ВС отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войско страны было мобилизовано.

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Утром 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В то же время над Польшей пролетал неизвестный объект. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Утром неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", — сообщила пресс-служба.

В ВС Польши добавили, что оперативный командующий войсками "мобилизовал имеющиеся силы и средства".

Публикация Оперативного командования ВС Польши Фото: Скриншот

Польская радиостанция RMF24 отмечает, что местные жители слышали сильный шум и свист. По данным СМИ, в окрестностях Замостья ведутся поиски — там мобилизованы значительные силы.

Обстрел Украины утром 29 декабря: что известно

29 декабря ВС РФ устроили массированную атаку на Украину. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, по городам "летело все" кроме "Калибров". Враг запустил несколько типов ракет и ударные беспилотники.

Обстрел Украины уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что большинство ракет было сбито. В результате атаки повреждены жилые дома, ТРЦ и роддом. Пострадали Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что украинцы пережили "самую масштабную атаку с воздуха". В целом ВС РФ запустили 158 воздушных целей, 114 из них были сбиты.

Напомним, недавно, 14 декабря, российский "Шахед" упал на территории Румынии. В НАТО осудили атаки на инфраструктуру Украины, но отметили, что целью ударного БПЛА не была страна из альянса.