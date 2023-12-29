"Кинжалы", С-300, и крылатые ракеты: Игнат рассказал, чем ВС РФ атаковали Украину (видео)

По словам представителя Воздушных сил, целью российских войск была вся территория Украины. В результате массированных ударов есть погибшие и раненые.

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Враг нанес массированный удар по Украине 29 декабря различными типами ракетного вооружения. В частности, оккупанты применяли баллистические и крылатые ракеты, которые запускали с нескольких направлений. Об этом сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам спикера, противник также применил "Шахеды", которые летели с юго-восточного направления.

См. комментарий Игната с 3:41 мин.

"Враг нанес массированный удар сегодня различными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так мы видели и "Кинжалы", и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты. Далее видим применение "Шахедов", летели с юго-восточного направления. Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 было тоже применено. По предварительной информации — ракеты Х-101, Х-555 традиционно", — сказал Игнат.

По его предварительной информации мишенью атаки на Украину 29 декабря была вся ее территория.

"Мишенью была Украина. Столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Во всех областях, на всех направлениях. Сначала "Шахедами" провели разведку боем оккупанты, дальше уже запустили ракеты разных типов. Традиционно они кружили, обходя те места, где их могут сбить, и таким образом заходили на цель", — добавил он.

Напомним, Российская Федерация с начала вторжения осуществила более 3700 атак по территории Украины.

Утром 29 декабря ВС РФ нанесли новый массированный удар по Украине, а взрывы прогремели в нескольких регионах.

27 декабря сообщалось, что ВС РФ могут нанести массированные удары в новогоднюю ночь, как это было в прошлом году.