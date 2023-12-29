"Кинджали", С-300, та крилаті ракети: Ігнат розповів, чим ЗС РФ атакували Україну (відео)

За словами речника Повітряних сил, ціллю російських військ була уся територія України. Внаслідок масованих ударів є загиблі та поранені.

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Ворог завдав масованого удару по Україні 29 грудня різними типами ракетного озброєння. Зокрема, окупанти застосовували балістичні та крилаті ракети, які запускали з кількох напрямків. Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами речника, противник також застосував "Шахеди", які летіли з південно-східного напрямку.

Див. коментар Ігната з 3: 41 хв.

"Ворог завдав масованого удару сьогодні різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так ми бачили і "Кинджали", і балістику, і С-300, і крилаті ракети. Далі бачимо застосування "Шахедів", летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попердньою інформацією — ракети Х-101, Х-555 традиційно", — сказав Ігнат.

За його попередньою інформацією мішенню атаки на Україну 29 грудня була уся її територія.

"Мішенню була Україна. Стільки червоного на наших моніторах дуже лавно не було видно. У всіх областях, на всіх напрямках. Спершу "Шахедами" провели розвідку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів. Традиційно вони кружляли, обходячи ті місця, де їх можуть збити, і таким чином заходили на ціль", — додав він.

Нагадаємо, Російська Федерація від початку вторгнення здійснила понад 3700 атак по території України.

Вранці 29 грудня ЗС РФ завдали нового масованого удару по Україні, а вибухи пролунали у кількох регіонах.

27 грудня повідомлялося, що ЗС РФ можуть завдати масованих ударів у новорічну ніч, як це було минулого року.