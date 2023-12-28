"Іскандер", "Кинджал" і дрони: СтратКом порахував, скільки разів РФ атакувала Україну

За даними відомства, від початку вторгнення Росія здійснила близько 3700 атак із використанням Shahed, 900 ударів "Іскандерами-М" і 48 обстрілів "Кинджалами". Також для ударів по Україні були задіяні зенітні С-300 і С-400.

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З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія випустила приблизно 7400 ракет різних типів по території України. Про це повідомляють у пресслужбі"СтратКома".

"Третину з цієї кількості становили ракети С-300 і С-400. Близько 900 штук — балістичні ракети "Іскандер-М". Ракет "Кинджал" використали вже 48 штук", — ідеться в повідомленні.

Також, відповідно до інформації джерела, Росія здійснила близько 3700 атак з використанням безпілотних літальних апаратів "Шахед" по Україні, причому близько 2900 з них були успішно збиті Силами оборони.

Пост СтратКома

Нагадаємо, 27 грудня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що російські військові змінили тактику, а саме вони намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, щоб виснажити систему протиповітряної оборони, ускладнивши роботу Повітряних сил ЗСУ і завдати максимальної шкоди.

Того ж дня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські військові можуть завдати ракетного удару по Україні в новорічну ніч. За його словами, зараз окупанти мають близько тисячі ракет різних типів.