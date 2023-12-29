ВС РФ нанесли новый ракетный удар по Украине: в регионах прогремели взрывы

По данным Воздушных сил, пуски крылатых ракет осуществлялись из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также несколько баллистических ракет были выпущены из района оккупированного Крыма. В Харькове, Днепре и Киеве прогремело несколько взрывов.

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Российская Федерация начала массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ 29 декабря.

Первые сообщения о том, что ВС РФ осуществила запуски воздушных целей появились еще в 6:34. В областях, где была объявлена воздушная тревога фиксировалась ракетная опасность.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" — предупредили украинцев в Воздушных силах.

В 6:48 российские крылатые ракеты уже пересекли границу с Украиной по двум направлениям и летели атаковать мирные города. Из Сумской области ракеты летели в направлении Полтавской области, а вот через Запорожскую область в направлении Днепропетровской, продолжают в Воздушных силах.

В 7:03 была зафиксирована еще одна партия ракет через Сумскую область в направлении Полтавской области, однако через 2 минуты они изменили свой маршрут в направлении города Канев.

Массированный обстрел 29 декабря: взрывы

После начала атаки взрывы прозвучали в нескольких украинских регионах, среди которых и Харьков. По данным "Суспiльне" в городе прозвучало минимум 8 взрывов и для этого, предварительно, использовались ракеты С-300.

"Харьков опять под обстрелом — второй раз за утро. Есть как минимум четыре прилета", — написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале по состоянию на 07:02.

Всего количество ракет, которое было запущено по Харькову за утро может доходить до двух десятков.

Также несколько взрывов прозвучало и в городе Днепр. Первые, по данным "Суспiльне" были зафиксированы примерно в 07:01, а повторные в 07:13.

О последствиях атаки по региону на момент публикации материала местные власти не сообщали.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщает о взрывах в столице. Это работа ПВО и власти призвали людей оставаться в укрытиях.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что ВС РФ могут нанести массированные удары в новогоднюю ночь, как это было в прошлом году. Российская Федерация имеет около тысячи ракет различных типов. Однако для них нужны носители или пусковые установки, которые "не вечны и имеют ограниченный ресурс", рассказал военный эксперт Олег Жданов.