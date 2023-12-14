Российский дрон упал в Румынии: НАТО осуждает, но не считает это нападением на Альянс

По словам представителя Альянса Дилана Уайта, они внимательно следят за ситуацией в румынском небе, однако не считают падение БПЛА нападением на страну блока.

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Североатлантический альянс считает, что выпущенный РФ беспилотник Shahed 136 и упавший в Румынии — это следствие преднамеренной атаки. Об этом сообщает исполняющий обязанности пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт в соцсети Х.

Как сообщали СМИ, в ночь на четверг, 14 декабря, ВС РФ атаковали иранскими беспилотниками Shahed 136 украинские речные порты на Дунае. Один из дронов упал на территории соседней Румынии.

НАТО решительно осудили нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль русла Дуная, однако заявило, что нет никаких признаков того, что этот беспилотник предназначался для поражения цели на территории Альянса или целенаправленного нападения на страну НАТО.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с румынскими властями", — подчеркнул Дилан Уайт.

Что произошло

По данным румынских СМИ, российский беспилотник в ночь на 14 декабря разбился недалеко от деревни Гринду на берегу Дуная. Никто не пострадал, на месте крушения образовалась воронка.

В то же время по тревоге из-за российского дрона над Румынией были подняты немецкие истребители Eurofighter Typhoon ВВС с 57-й авиабазы "Михайл Когэлничану" и истребители F-16 ВВС Румынии с базы в Фетешти. Немецкие пилоты установили зрительный контроль за российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало.

Всего ВС РФ выпустили в ту ночь по Украине 42 дрона типа Shahed 136. 41 из них были сбиты силами украинского ПВО.

После инцидента Румыния решила вызвать главу дипломатической миссии РФ в Министерство иностранных дел.

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"Воронка глубиной 1,5 метра": на территории Румынии снова упал российский БПЛА

Напомним, 4 сентября спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобе 27 сентября высказалась о падении обломков российских БПЛА на румынской территории и признала, что война в Украине коснулась непосредственно ее страны. По словам Одобе, деятельность России в регионе "возмутительна".