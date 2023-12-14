"Противоречит международному праву": МИД Румынии вызвал посла РФ из-за падения дрона

В ведомстве заявили, что выражают решительный протест неконтролируемым падениям БПЛА на их территории.

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В четверг, 14 декабря, посольство России в Бухаресте получило приглашение от Министерства иностранных дел Румынии на встречу с посолом Валерием Кузьмином. Причиной вызова послужило падение беспилотного аппарата России на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"МИД выражает решительный протест в связи с инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, который использовался в атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря, в безлюдном периметре, расположенном примерно в 4 км выше по течению от города Гринду", – говорится в заявлении.

В ведомстве заявляют, что "это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, что противоречит международному праву".

"Министерство иностранных дел настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственной эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности, в том числе на границе между Румынией и Украиной. Министерство иностранных дел в очередной раз заявляет о решительном осуждении этих атак против гражданских объектов, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления", – говорится в сообщении МИД.

Решение было принято после того, как новый беспилотник упал на румынской территории, недалеко от границы с Украиной, в четырех километрах от города Гринду. На месте падения обнаружили 1,5-метровый кратер. Военно-воздушные силы подняли в воздух самолеты F-16 и Eurofighter Typhoon для мониторинга местности.

"МИД проинформировал и проводит консультации с союзниками по НАТО относительно событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Кроме того, Министерство иностранных дел вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Падение российского беспилотника на территории Румынии 14 декабря: что известно

Во время атаки Вооруженных сил Российской Федерации на портовую инфраструктуру Украины произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории Румынии.

Утверждается, что военные поддерживали контрольную обстановку в зоне приграничных территорий. Для осуществления миссии мониторинга воздушного пространства были задействованы истребители F-16 ВВС Румынии с базы в Фетешти и Eurofighter Typhoon ВВС Германии с 57-й авиабазы "Михайл Когэлничану".

В процессе мониторинга система радиолокационного наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство. Соответствующий сигнал был выявлен в направлении населенного пункта Гринду.

Напомним, 4 сентября спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобе 27 сентября высказалась о падении обломков российских БПЛА на румынской территории и признала, что война в Украине коснулась непосредственно ее страны. По ее словам, деятельность России в регионе "возмутительна".