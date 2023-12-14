"Воронка глубиной 1,5 метра": на территории Румынии снова упал российский БПЛА

В румынском оборонном ведомстве заявили, что "решительно осуждают" удары ВС РФ по украинской портовой инфраструктуре на Дунае.

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Во время атаки Вооруженных сил Российской Федерации на портовую инфраструктуру Украины произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии 14 декабря.

Сообщается, что военные контролировали ситуацию в приграничной зоне. Для выполнения задач по мониторингу воздушного пространства были подняты самолеты F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Фетешти и Eurofighter Typhoon ВВС Германии с 57-й авиабазы "Mihail Kogălniceanu".

В процессе мониторинга система радиолокационного наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство. Соответствующий сигнал был выявлен в направлении населенного пункта Гринду.

Утром военные сообщили, что на территории Румынии упал БПЛА, запущенный российскими силами для атаки по украинским портам.

"В необитаемом периметре примерно в 4 км выше по течению от Гринду обнаружена воронка глубиной 1,5 метра. Были приняты меры по охране территории", — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны Румынии заявили, что "решительно осуждают" атаки ВС РФ на гражданскую инфраструктуру в украинских портах на Дунае. В ведомстве подчеркнули, что эти удары являются необоснованными и противоречат нормам международного гуманитарного права.

Напомним, 4 сентября спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобе 27 сентября высказалась о падении обломков российских БПЛА на румынской территории и признала, что война в Украине коснулась непосредственно ее страны. По ее словам, деятельность России в регионе "возмутительна".